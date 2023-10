Popkulturní přehled pro všechny přinese Prima COOL

23.10.2023 14:14

DNES!

Přehled novinek z popkultury, tedy to nejlepší ze světa filmů, seriálů, streamovacích služeb, komiksů nebo knížek, nabídne magazín POP COOLT powered by Kinobox.

Na první díl pořadu, který moderují Alžběta Trojanová a Mikoláš Tuček spolu s Terezou Tobiášovou, se diváci mohou těšit už od 30. října každé pondělí ve 21:30 na Prima COOL.

„ Nabídka nových seriálů, filmů, ale i her, komiksů nebo umění je v dnešním popkulturním světě ohromná a zorientovat se v ní velice náročné. Proto chceme našim divákům nabídnout průvodce, který jim to zjednoduší a pomůže je nasměrovat na věci, jež by si rozhodně neměli nechat ujít. Zároveň jsme chtěli vyslyšet přání našich diváků a necháme je tak nahlédnout i pod pokličku výroby naší vlastní tvorby ,“ říká Lucia Kršáková, výrobní ředitelka skupiny Prima.

▲ Moderátoři pořadu Alžběta Trojanová a Mikoláš Tuček (foto: FTV Prima)

POP COOLT je zábavný popkulturní kompas pro 21. století, kde se dozvíte vše, co vás baví a zajímá ze světa filmů, seriálů, her, komiksů a umění. Ukážeme vám zákulisí, prozradíme filmové triky a představíme novinky z kin i streamovacích služeb. Těšit se můžete i na zajímavé VIP hosty. To vše pod taktovkou moderátorů Alžběty Trojanové a Mikoláše Tučka spolu s Terezou Tobiášovou.

„Ř ekla bych, že je to pořad pro 21. století. Zkrátka takový popkulturní přehled pro všechny. Vzhledem k množství různých služeb chceme lidem udělat trochu pořádek v tom, na co se vlastně koukat. Je to tedy pořad úplně pro všechny. Kromě zmíněného přehledu nabídneme i různé fun facty, takže lidé, kteří se chtějí dozvědět věci ze zákulisí, si také přijdou na své. V každém dílu navíc bude jeden host, se kterým uděláme rozhovor zaměřený na filmy, seriály, komiksy, knížky nebo popkulturu a mimo jiné si s ním i zasoutěžíme ,“ říká o pořadu moderátorka Alžběta Trojanová.

„ POP COOLT je pořad pro všechny, které zajímají filmy, seriály, hry, komiksy nebo obecně novinky v popkultuře. Jsem z generace, kdy číst fantasy, sci-fi nebo komiksy, popřípadě hrát hry, bylo ještě ,trochu divné‘. Dneska je to naprostý mainstream! V každém dílu nabídneme divákům mnoho doporučení a insiderských informací, zároveň pozveme vždy speciálního hosta a rozhovor s ním pojmeme trochu jinak, než je zvykem. A je nám jedno, jestli je to herečka nebo youtuber, hlavně když bude naladěn na popkulturní notu ,“ doplňuje moderátor Mikoláš Tuček.

Hosty v prvních dílech pořadu budou například známý youtuber a moderátor Martin „Mikýř“ Mikyska nebo herečka Petra Nesvačilová.

Součástí pořadu bude celá řada rubrik od novinek přes doporučení moderátorů a kvízy s hostem až po reportáže z premiér filmů nebo recenze. Chybět nebude ani rubrika mapující novinky televize Prima. Představila ji její moderátorka Tereza Tobiášová: „ V mém okénku budu upozorňovat na všechny zajímavé věci, které Prima vyrábí, a zároveň budu ukazovat zákulisí pořadů, kam se normálně diváci nedostanou - věci, u nichž diváci neví, jak za kamerou probíhají .“

Moderátoři pořadu

Alžběta Trojanová je moderátorka a publicistka, která se zaměřuje na počítačové hry. Psala pro časopisy ABC, Gamestar nebo Score, byla součástí redakce Games.cz a diváci ji dobře znají z pořadů Re-Play nebo New Game +. Moderuje celou řadu popkulturních akcí, mezi nimi i Comic-Con Prague, a má také vlastní podcast Movie Witches.

Mikoláš Tuček je moderátor, influencer a přední český herní novinář. Pracoval jako šéfredaktor magazínu Score a známý je i z televizních obrazovek z pořadů Re-Play, Applikace, New Game + nebo Football Fanatic‘s. Vydává vlastní satirický pořad BLate Night Show a moderuje celou řadu popkulturních akcí, mezi nimi i Comic-Con Prague.

Tereza Tobiášová je moderátorka, herečka a scénáristka. Posluchači ji dobře znají z nejrůznějších rádiových stanic, na kterých působila, diváci pak její obličej snadno přiřadí k pořadům jako Bábovky a plechovky, Autosalon nebo Cyklosalon.

zdroj: FTV Prima