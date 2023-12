BARBIE exkluzivně na HBO a HBO Max už 15. prosince

07.12.2023 16:26

DNES!

Film BARBIE společnosti Warner Bros. Pictures bude mít premiéru v pátek 15. prosince na HBO a HBO Max. Film bude uveden s českým a slovenským dabingem a s českými a slovenskými titulky.

BARBIE debutovala v kinech 21. července a trhá rekordy jako nejvýdělečnější celosvětová premiéra ve stoleté historii studia. Žít v zemi BARBIE znamená být dokonalou bytostí na dokonalém místě. Pokud ovšem nemáte úplnou existenciální krizi. Nebo jste Ken.

Ve filmu BARBIE od scénáristky a režisérky Grety Gerwig („Malé ženy“, „Lady Bird“), nominované na Oscara®, hrají Margot Robbie („Bombshell“, „I, Tonya“) a Ryan Gosling („La La Land“, „Blade Runner 2049“) v rolích Barbie a Kena, spolu s America Ferrera („Superstore“, filmy „Jak vycvičit draka“), Kate McKinnon („Bombshell“, „Saturday Night Live“), Michael Cera („Scott Pilgrim“, „Juno“), Ariana Greenblatt („Avengers: Infinity War“), Issa Rae (seriál HBO „Insecure“), Rhea Perlman („I‘ll See You in My Dreams“, „Matilda“) a Will Ferrell („Anchorman“ filmy, „Talladega Nights“). Ve filmu dále hrají Ana Cruz Kayne, Emma Mackey, Hari Nef, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Scott Evans, Jamie Demetriou, Connor Swindells, Sharon Rooney, Nicola Coughlan, Ritu Arya, držitelka ceny GRAMMY®, zpěvačka a skladatelka Dua Lipa a držitelka Oscara® Helen Mirren.

Soundtrack k filmu BARBIE byl také nominován na 11 cen GRAMMY® v sedmi kategoriích, přičemž čtyři z pěti nominovaných titulů v kategorii Nejlepší píseň pro vizuální média se objevily na oficiálním soundtracku k filmu.

Film BARBIE režíruje Greta Gerwig podle scénáře Gerwig a na Oscara nominovaného Noaha Baumbacha („Marriage Story“, „The Squid and the Whale“), který vznikl na motivy Barbie od společnosti Mattel.

Producenty jsou na Oscara nominovaný David Heyman, Margot Robbie, Tom Ackerley, a Robbie Brenner. Dalšími producenty jsou Michael Sharp, Josey McNamara, Ynon Kreiz, Courtenay Valenti, Toby Emmerich a Cate Adams. Barbie s ASL tlumočí Leila Hanaumi.

zdroj: WBD