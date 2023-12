Atmedia: O Vánocích si televizi zapne téměř 9 milionů Čechů

13.12.2023 16:39

Vánoce patří k nejoblíbenějším a z hlediska televizní sledovanosti také nejspecifičtějším dnům v roce. Češi mají vánoční svátky neodmyslitelně spojené se sledováním televize, ať už jde o vánoční pohádky nebo klasiky z české a československé kinematografie.

„ Televizi si během tří vánočních svátků, tedy na Štědrý den, Boží hod nebo na druhý svátek vánoční, zapíná 8,7 milionů Čechů starších čtyř let a jejím sledováním tráví v průměru více než 5,5 hodin denně ,“ uvádí Pavel Müller, Head of Research & Marketing ve společnosti Atmedia, která na českém trhu zastupuje téměř 30 tematických televizních stanic.

Vůbec nejvíce sledují Češi televizi na Štědrý den. V posledních třech letech si ji 24. prosince zapnulo v průměru přes 8 milionů Čechů, přičemž jejím sledováním trávili přes 6 hodin.

▲ Štědrý den je nejsledovanějším dnem v roce (foto: Atmedia)

„ To je o 2,5 hodiny déle než v průběhu roku. Ze Štědrého dne to dělá den s nejvyšší sledovaností v roce, a to s železnou pravidelností. Je to zároveň jediný den v roce, kdy televizní sledovanost překračuje 6 hodin ,“ popisuje Pavel Müller s odkazem na oficiální elektronické měření televizní sledovanosti. Na dalších místech žebříčku se pravidelně umisťují i první svátek vánoční, druhý svátek vánoční a také poslední den v roce, tedy silvestr.

Televizi sledují na Štědrý den více rodiny s dětmi

Sledování televize je oblíbenou aktivitou během vánočních svátků pro všechny věkové skupiny diváků včetně těch nejmladších. Například ze všech televizních diváků ve věku 15-24 let si v předchozích třech letech pustilo na Štědrý den televizi v průměru 66 % z nich, jejím sledováním trávili téměř 4 hodiny. U diváků ve věku 25-34 let sledovalo na Štědrý den televizi průměrně 75 % z nich a doba strávená před televizní obrazovkou se vyšplhala na 5,5 hodiny. Ještě vyšší čísla jsou spojená s diváky ve věku 35-44 let - televizi si pustilo 85 % z nich a trávili s ní přes 6 hodin.

„ Televize je neodmyslitelnou součástí oslav vánočních svátků téměř pro všechny, ještě více to pak platí pro rodiny s dětmi. V porovnání s bezdětnými diváky tráví sledováním televize na Štědrý den mnohem více času ,“ tvrdí Pavel Müller a doplňuje, že diváci ve věku 25-44 let s dětmi do 14 let trávili na Štědrý den v předchozích třech letech sledováním televize v průměru 6,5 hodiny, přičemž televizi si zapnulo 87 % z nich.

Pohádky často již od ranních hodin

Nejenže televizi sleduje na Štědrý den velké množství lidí, diváci si ji navíc často zapínají již dopoledne, což je oproti běžnému dni v roce specifické.

„ Televizní sledovanost se na Štědrý den už kolem osmé hodiny ranní dostává na dvojnásobné hodnoty oproti průměru za celý rok ,“ tvrdí Pavel Müller a dodává, že největší množství diváků sleduje televizi mezi osmou a desátou hodinou večerní. K nejsledovanějším pořadům tradičně patří vánoční pohádky a také filmové klasiky z české a československé kinematografie.

„ Z tematických televizních stanic se proto na Štědrý den daří například televiznímu kanálu CS Film, který je na českou a československou kinematografii zaměřený. Minulý rok si tuto televizní stanici zapnulo na Štědrý den 200 tisíc diváků, téměř dvojnásobně oproti běžnému dni v roce ,“ ukazuje Pavel Müller. Všechny tematické televizní stanice, které na českém trhu obchodně zastupuje Atmedia, pak 24. prosince loňského roku oslovily celkem 2,2 milionu televizních diváků ve věku 4+, což bylo v porovnání s celoročním průměrem o 62 % více.

zdroj: Atmedia