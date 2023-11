Televizní zpravodajství RTVS je lídrem v objektivitě

17.11.2023 13:04

DNES!

Televizní zpravodajství veřejnoprávní RTVS (Rozhlas a televize Slovenska) považují diváci za nejobjektivnější na Slovensku již 4 roky. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury MEDIAN SK zaměřený na třetí kvartál 2023.

V uvedeném průzkumu označilo zpravodajství RTVS za nejobjektivnější 25,2% respondentů. RTVS od druhé příčky dělí až 5,7 procentuálního bodu.

▲ Nejobjektivnější tv zpravodajství na Slovensku ve třetím čtvrtletí 2023 (foto: RTVS)

V průzkumu objektivnosti televizního zpravodajství se na dalších místech umístily televize TA3 (19,5 procenta), TV Markíza (15,3%) a TV JOJ (13,6%).

MEDIAN SK realizoval průzkum zaměřený na nejobjektivnější televizní zpravodajství na slovenských televizních stanicích od července do září 2023. Průzkumu se účastnilo 2038 respondentů ve věku od 14 do 79 let.

zdroj: MML Omnibus, 2023/3, MEDIAN SK, RTVS