Česká fotbalová jízda Evropou na Sport1 a Sport2 pokračuje

18.12.2023 16:08

DNES!

Fotbalový rok 2023 končí velkým úspěchem českých klubů na evropské scéně. Všichni tři zástupci českého fotbalu v evropských pohárech si poradili s nástrahami náročných skupin a postoupili do jarní fáze Evropské a Evropské konferenční ligy.

Na stanicích Sport1 a Sport2 se tak diváci mohou těšit na strhující fotbalové jaro 2024.

Slavia za svými zády ve skupině zanechala i slavné AS Řím a díky celkovému prvnímu místu si zajistila přímý postup do osmifinále Evropské ligy. Pražská Sparta bojovala ve vyrovnané skupině téže soutěže až do poslední chvíle, ale díky skvělému výkonu a vítězství na půdě Arisu Limassol se díky celkovému druhému místu může poprat o pohárové jaro v Play-off, kde na ní po dnešním losování čeká slavný Galatasaray Istanbul, 23násobný mistr Turecka.

▲ Ilustrační foto (foto: David Lejček - AC SPARTA PRAHA

Nejdominantněji si vedla Viktoria Plzeň v Evropské konferenční lize. Šest zápasů, šest výher, osmnáct bodů a neskutečné skóre 9:1. Západočeši předvedli jeden z nejlepších výkonů českého týmu v evropském poháru v historii a po zásluze se mohou těšit na další soupeře v jarní časti.

České kluby si zatím dohromady vydělaly 730 milionů korun a výrazně pomohly českému koeficientu, kde získaly rekordních dvanáct bodů a usadily se na celkovém 11. místě. Ve hře je nyní i přímý postup do Ligy mistrů pro příštího českého šampiona a pohádková jízda zdaleka ještě nekončí.

Těšit se mohou také fanoušci Slovanu Bratislava, který se o jaro v Konferenční lize popere se Štýrským Hradcem, Slavia a Plzeň se dozví své osmifinálové soupeře po předkolech.

zdroj: AMC