Březnové tipy z nabídky SkyShowtime

08.02.2024 10:45

DNES!

Během března nabídne streamovací platforma řadu nových seriálů a filmů. Platforma představí nové seriály jako Mary & George, Sexy Beast nebo The Envoys (2. řada), spolu se seriály na pokračování HALO (2. řada), Ted nebo The Woman in the Wall.

Mezi filmy zařazené do filmotéky patří tituly Oppenheimer, Champions, Please Don't Destroy: The Treasure of Foggy Mountain nebo Strays.

▲ Streamovací platforma SkyShowtime (foto: SkyShowtime)

Sexy Beast

James McArdle (Mare of Easttown, Angels in America) hraje Gala Dovea a Emun Elliott (The Rig, The Gold) se představí jako Don Logan - tihle dva jsou nejlepší přátelé a maloměstští zlodějíčci, kteří si užívají života ve východním Londýně v 90. letech. Sarah Greene (Bad Sisters, Normal People) hraje okouzlující hvězdu filmů pro dospělé Deedee Harrison, jejíž ambice vzít svůj osud do vlastních rukou a milostná aféra s Galem Dovem ji vystaví nebezpečí. Stephen Moyer (Shots Fired, True Blood) se představí v roli zákeřného Teddyho Basse, jehož jméno se začíná objevovat ve světě zločinu, a který naláká Gala a Dona do své zločinecké sítě. Tamsin Greig (Episodes, Friday Night Dinner) je Donova patologicky manipulativní a hrůzu nahánějící starší sestra Cecilia.

Mary & George

Mary & George je inspirován neuvěřitelným skutečným příběhem Mary Villiers (Julianne Moore), která přivedla svého krásného a charismatického syna George (Nicholas Galitzine) k tomu, aby svedl krále Jakuba I. a stal se jeho všemocným milencem. Skandální intriky vynesly tuhle dvojici ze skromných začátků do pozice nejbohatších, nejurozenějších a nejvlivnějších hráčů anglického dvora. Anglie v té době musí řešit hrozící invazi Španělů a pouliční nepokoje, takže se hraje velmi vysoká hra. Mary & George je nebezpečně odvážné historické psychodrama o pobuřující matce a synovi, kteří intrikovali, sváděli a zabíjeli, aby dobili anglický dvůr i postel krále Jakuba I.

The Envoys (2. řada)

Ve druhé řadě se kněží Pedro Salinas (Méndez) a Simón Antequera (Silvestre) ponoří do sítě záhad a vražd v galicijském klášteře. Když tři slepé jeptišky podají svědectví o údajném zázraku, boj mezi lží a vírou se vyostří. Jakmile se dostanou hlouběji, dojde k tragédii v podobě náhlého úmrtí jejich hostitele Joaquina. Kněží jsou nyní zapleteni do dvojího vyšetřování a čelí nejen mystické, ale i mnohem pozemštější pravdě. Jak se boj mezi podvodem a vírou stupňuje, slibuje tato řada strhující spojení záhad, vražd a srdce drásajících okamžiků.

Champions

Woody Harrelson (Zombieland) je hlavní hvězdou zábavného a dojemného příběhu bývalého basketbalového trenéra z nižší ligy, kterému po sérii nešťastných náhod nařídí, aby trénoval olympijský tým se speciálními potřebami. I když je vůči potenciálu týmu zprvu skeptický, brzy si uvědomí, že tým se může dostat dál, než si kdy dokázali představit. Tuto adaptaci podle španělského filmu, který v roce 2018 dostal cenu Goya, režíroval specialista na komedie Bobby Farrelly (Dumb & Dumber).

Oppenheimer

Od kultovního režiséra Christophera Nolana (trilogie The Dark Knight, Interstellar, Tenet a Inception) přichází jeho první životopisné drama o roli geniálního fyzika J. Roberta Oppenheimera při vývoji atomové bomby a jeho strhujícím paradoxu, kdy riskoval zkázu světa, aby ho zachránil. Tento epický příběh s Cillianem Murphym v hlavní roli legendárního vědce doplňují ve hvězdném obsazení Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Josh Hartnett, Florence Pugh, Josh Peck a držitel Oscara® Rami Malek.

Strays

Říká se, že pes je nejlepší přítel člověka, ale co když je ten člověk hrozný blbec? V tom případě je asi načase zosnovat sladkou pomstu ve psím stylu. V téhle animované komedii z produkce držitelů Oscara® Phila Lorda a Chrise Millera (Spider-Man: Into the Spider-Verse) se opuštěný pes spojí s dalšími toulavými psy, aby se pomstil svému mizernému majiteli, který se ho zbavil. Ve hvězdném obsazení se představí Will Ferrell, Jamie Foxx, Will Forte, Randall Park a Isla Fisher.

zdroj: SkyShowtime