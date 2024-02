Rádio Blaník mění programové schéma a posiluje regionální obsah

06.02.2024 12:58

Rádio Blaník od pondělí 5. února mění své programové schéma. Ranní show Dobré ráno od 6.00 do 9.00 hod. nově moderuje oblíbený moderátor Petr Slíva. V čase od 10.00 hod. do 13.00 hod. se nově představí moderátor Jirka Fröhlich.

Stanice posiluje i regionální obsah a tým tzv. Krajánků, tedy regionálních redaktorů, kdy moderátora Vlastu Suka doplňuje Petr Brožík, který zároveň společně s Martinem Císařem posílí podvečerní, večerní a zejména víkendové vysílání.

Koncem ledna začalo Rádio Blaník promovat hlavní aktivitu prvního čtvrtletí s názvem Rok života zadarmo. Nyní stanice přichází ještě s programovými změnami a obměňuje ranní a dopolední programové schéma. Nově bude Dobré ráno Rádia Blaník moderovat oblíbený moderátor Petr Slíva.

▲ Dobrá ráno Rádia Blaník (foto: Rádio Blaník)

Od pondělí do pátku se bude posluchačům v éteru hlásit od 6 do 9 hodin s tím, že hned po 9. hodině na to naváže pořadem Tajemný rok, se kterým je již dlouhodobě spjatý. Ranní vysílání se promění také po obsahové stránce, objeví se v ní totiž řada nových programových prvků.

V dopoledním čase od 10 do 13 hodin se nově objeví Jiří Fröhlich, kterého posluchači znají rovněž jako moderátora nedělních rozhovorů se zajímavými osobnostmi. Odpoledne od 13.00 do 16.00 pak bude nadále ve vysílání znít hlas moderátorky Ivy Lecké.

Zároveň Rádio Blaník posiluje i tým regionálních „Krajánků“, kdy Vlastu Suka doplňuje Petr Brožík. Ten zároveň společně s Martinem Císařem dostane na Rádiu Blaník větší časový prostor v podvečerních, večerní a zejména víkendových časech. Tam je konkurenční pozice Rádia Blaník tradičně silná a rádio si od nich slibuje další růst.

zdroj: Rádio Blaník