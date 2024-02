Slovenská taneční soutěž i v Česku. Na Voyo

29.02.2024 13:53

DNES!

V neděli 3. března 2024 začne na Slovensku velkolepá taneční show Let's Dance, která se objeví na obrazovkách komerční televize Markíza. Tentokrát budou moci show sledovat i diváci v České republice a to prostřednictví placené streamovací služby Voyo.

Jedenáct tanečních párů složených ze známých osobností a profesionálních tanečníků bude od 3. března každou neděli, vždy ve 20:30 hodin, během deseti přímých přenosů soutěžit o titul krále a královny tanečního parketu.

▲ Let's Dance začne v neděli. Nabídne ji TV Markíza a VOYO CZ (foto: TV Nova)

Jejich výkony bude hodnotit z pozice porotce společně s Tatianou Drexler, Adelou Vinczeovou a Jána Ďurovčíka také argentinská televizní hvězda: herec Facundo Arana, kterého čeští diváci znají z telenovely Divoký anděl.

Aktuální ročník Lets Dance je již devátou sérií úspěšné taneční soutěže na Slovensku, kterou díky Voyo letos poprvé uvidí i diváci v Česku. Českým divákům bude známé především herečka Hana Gregorová.

O titul o krále a královny tanečního parketu se utká celkem jedenáct párů v následujícím složení:

• herečka Hana Gregorová a jej taneční partner Róbert Pavlík

• zpěvačka Tina a její taneční partner Vilém Šír

• topmodelka Michaela Kocianová a její taneční partner Csaba Ádám

• herec Juraj Loj a jeho taneční partnerka Natália Horváthová

• šéfkuchař ze show Na nože Martin Novák a jeho taneční partnerka Julie Rezková

• herec Juraj Bača a jeho taneční partnerka Patrícia Piešťanská

• herečka Petra Dubayová a její taneční partner Matyáš Adamec

• herečka Anna Jakab Rakovská a její taneční partner Jaroslav Ihring

• bývalý fotbalový reprezentant Ján Ďurica a jeho taneční partnerka Vanesa Indrová

• herec Jakub Jablonský a jeho taneční partnerka Eliška Lenčešová

• redaktor Televíznych novín Ján Tribula a jeho taneční partnerka Natália Glosíková

Let's Dance je licencován pod původním formátem Strictly Come Dancing od britské BBC, který byl již úspěšně prodán do více než 60 teritorií po celém světě pod distribučním názvem Dancing with the Stars. Boduje i v USA, kde loni na podzim běžela už 32. řada, a také ve Velké Británii, Německu, Austrálii, Rakousku, Polsku, skandinávských zemích a České republice, kde je uváděna pod názvem StarDance.