ČT uvede novou talk show

28.02.2024 16:02

DNES!

Moderní a neotřelá talk show známé moderátorky se zajímavými osobnostmi, taková je nová Výborná SHOW. Tři hosté, plno zábavy a zjištění, že být celebritou není tak podstatné jako příběh, osud a vášeň pro to, co kdo dělá.

Lucie Výborná ví, kde takové hosty hledat a jaké otázky klást, aby to diváky bavilo přinejmenším stejně jako ji samotnou. Diváci Výbornou SHOW uvidí poprvé ve čtvrtek 7. března od 20:00 hodin na ČT2.

▲ Talk show Lucie Výborné se zajímavými osobnostmi. Režie J. Sommer, 2.díl Jak se žije s neklidem (foto: Pavla Černá, Česká televize)

„ Bude to víc talk než show, tak jsme to s týmem chtěli. Nemyslím si, že tento formát je hlavně továrna na legraci a vlastně to tak ani neumím. Chci se bavit také o vážných věcech, protože život je i takový ,“ říká moderátorka Lucie Výborná a dodává: „ Tři hosty ve Výborné SHOW spojí jedno téma a nejsou to pokaždé známé osobnosti. Ale celebrity ve svých oborech to rozhodně jsou. A nudit se diváci nebudou, pro to udělám všechno ."

Nový pořad Lucie Výborné navazuje na její patnáctiletou historii rozhovorů se svéráznými a často nezapomenutelnými hosty v Radiožurnálu, kde i nadále pokračuje ve svém každodenním dopoledním vysílání. V televizi získává pořad jinou koncepci s více hosty.

„ Když jsme Výbornou SHOW připravovali, věděli jsme, že stavíme na citlivé a pohotové moderátorce, která má spoustu zkušeností, jak vést zajímavé, zábavné rozhovory, ve kterých se zároveň nevyhýbá vážnějším tématům či melancholičtějším emocím. Výsledkem je útulné skladiště příběhů, myšlenek a témat ,“ vysvětluje režisér Jakub Sommer.

Do prvního dílu s podtitulem „Jak se žije s neklidem..." si Lucie Výborná pozvala kardiologa Petra Neužila, moderátora Daniela Stacha a spisovatele a režiséra Patrika Hartla. Ve druhém díle se na téma „Rádio je hra..." představí moderátor Leoš Mareš, režiséři ozvučení Jiří Litoš a Petr Šplíchal se svými ruchařskými rekvizitami a herečka Valérie Zawadská, která svým podmanivým hlasem namluvila spoustu rolí a komentářů.

Pořad se natáčí v divadle La Fabrika. „ Chtěli jsme Lucii a její kvality podpořit přitažlivým vizuálním prostředím a obrazovým snímáním, se kterými se v českých talk show zatím moc nesetkáváme ,“ uzavírá Jakub Sommer.

zdroj: ČT