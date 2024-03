Chart Show Retro - nový hudební FTA kanál na 28,2E

04.03.2024 19:48

DNES!

Další bezplatný ( FTA) kanál zahájil své pravidelné vysílání na satelitním systému Astra na pozici 28,2°E. Nový videoklipový kanál z Velké Británie se jmenuje Chart Show Retro.

Stanice Chart Show Retro se objevila na satelitu Astra 2F na kmitočtu 11,344 GHz s horizontální polarizací. Vysílání je šířeno v MPEG-2 v klasickém SD rozlišení (544x576) se zvukem ve formátu MPEG (128 kbit/s). Multiplex s programem se vysílá z transpondéru z britského paprsku - hlavní zóna pokrytí je nasměrovaná na britské ostrovy. Směrem do Evropy signál slábne. S parabolami větších rozměrů je možný příjem i v některých lokalitách i střední Evropy.

▲ Chart Show Retro - záběr z příjmu stanice

Programová novinka obsadila programový slot 53215, což je zároveň service ID stanice.

Programové zaměření Chart Show Retro již napovídá samotný název stanice - videoklipy prověřené časem.

Provozovatel stanice Chart Show Retro je společnost That's Television Ltd, známá svými hudebními kanály That's 60s, That's 80s a That's 90s, hudebně-zábavnými programy That's TV a That's TV2.

technické parametry - Chart Show Retro:

• Astra 2F (28,2°E), freq. 11,344 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA