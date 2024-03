Co se děje uvnitř královského letectva? Prozradí Viasat Explore

27.03.2024 14:34

DNES!

V březnu letošního roku budou mít diváci jedinečnou šanci nahlédnout do světa, který je většině z nás utajen. Šestidílný dokumentární seriál Top Guns: Uvnitř královského letectva nabídne bezprecedentní pohled na každodenní provoz na jedné z nejrušnějších základen RAF - Lossiemouth v severovýchodním Skotsku.

Seriál slibuje poodhalit zákulisí provozu této základny, která je zásadní nejen pro obranu Velké Británie, ale má vliv i na globální bezpečnost.

Již před svou premiérou získal seriál nadšené recenze od britského tisku. "Tento vzrušující náhled do všech oblastí RAF nemohl být v současnosti více naléhavý," uvedl deník The Telegraph, odkazujíc na současnou světovou politickou situaci, zejména na přízrak války na Ukrajině, který dělá tento portrét RAF Lossiemouth důležitějším než kdy jindy. Daily Mail pak dodával, že seriál "zanechává diváky v úžasu svým dechberoucím zobrazením letectva," což signalizuje, že diváci mohou očekávat vizuálně poutavý i obsahově bohatý zážitek.

▲ Doku seriál Top Guns: Uvnitř královského letectva uvede Viasat Explore (foto: Viasat World)

RAF Lossiemouth je umístěná na malebném pobřeží Moray Firth v severovýchodním Skotsku, je nejen klíčovou součástí obranné strategie Velké Británie, ale také základnou s bohatou historií a zajímavostmi, které přitahují pozornost nejen milovníků vojenského letectví. Začínala jako námořní letecká stanice HMS Fulmar během druhé světové války a od roku 1972 slouží jako základna Královského letectva. RAF Lossiemouth se proslavila svým přínosem během studené války, kdy zdejší posádky hrály klíčovou roli ve sledování sovětských ponorek a lodí v Severním moři.

Jednou z nejzajímavějších činností, které se na základně provádějí, jsou pravidelné výcviky Quick Reaction Alert (QRA). Tyto mise zajišťují nepřetržitou ochranu britského vzdušného prostoru, kdy mohou stíhačky Eurofighter Typhoon být vzneseny do vzduchu během několika minut, aby reagovaly na jakékoli potenciální hrozby, včetně neidentifikovaných nebo podezřelých letadel.

▲ Doku seriál Top Guns: Uvnitř královského letectva uvede Viasat Explore (foto: Viasat World)

RAF Lossiemouth s její strategickou polohou a rozsáhlými operacemi hraje klíčovou roli nejen v obraně Velké Británie, ale i v mezinárodních misích a cvičeních, posilujících vazby a spolupráci s NATO a dalšími spojenci.

Seriál Top Guns: Uvnitř královského letectva však nabídne mnohem více než jen pohled na vzrušující vzdušné manévry a nejmodernější technologie. Diváci budou svědky nasazení personálu týmu Lossie v zahraničních misích, jako jsou operace Azotize v Estonsku a Shader v RAF Akrotiri, což odhalí společné úsilí Královského letectva s jeho spojenci a partnery.

Pro každého, kdo má zájem o vojenské letectví, moderní technologie nebo jen hledá inspiraci v odvaze a profesionalitě těch, kdo střeží naše nebe, se Top Guns: Uvnitř královského letectva jeví jako nezbytná nabídka k zhlédnutí. Tento seriál přináší unikátní pohled do světa, kde se každodenní práce potkává s nejvyššími standardy výkonnosti a odvahy, a ukazuje, co je zapotřebí k ochraně naší svobody ve vzduchu. Nezmeškejte tuto nevšední příležitost nahlédnout do života těch, kdo stojí na stráži našeho bezpečí.

Seriál Top Guns: Uvnitř královského letectva má premiéru 28. března ve 22:00 na televizní stanici Viasat Explore.

zdroj: Viasat