Legendární Rowan Atkinson jako detektiv na Epic Drama

27.03.2024 18:49

DNES!

Rowana Atkinsona není třeba představovat. Herec je neodmyslitelně spojen s roli Mr. Beana a mnozí si ho jinak, než komika neumí ani představit. Teď ho ale uvidíme v seriózním postavení v minisérii Maigret, kterou pro své diváky připravila televizní stanice Epic Drama. Premiérový díl odvysílá 28. března.

Rowan Atkinson ztvární hlavní roli ikonického vrchního inspektora Julese Maigreta, který na obrazovky přinese nejen dávku napětí, ale také nevšední hereckou proměnu oblíbeného komika.

V kulisách dech beroucí Paříže 50. let 20. století nás Maigret zavede do temného světa sériových vrahů a nevyřešených záhad. Dva celovečerní díly Maigret klade past a Maigret a mrtvý muž, slibují divákům nejen napínavé vyšetřování, ale také pohled do složité psychologie zločinců i samotného Maigreta.

▲ Minisérie Maigret (foto: Viasat World)

Rowan Atkinson, známý především svými komediálními rolemi, v roli Maigreta ukazuje svou hereckou všestrannost. Jak sám uvedl, role Maigreta byla pro něj výzvou a zároveň příležitostí představit divákům jinou stránku svého talentu. „ Připravit se na roli Maigreta bylo jako objevovat nový kontinent. Chtěl jsem, aby diváci viděli, že i komik může být vážný a přemýšlivý ," sdělil Atkinson v rozhovoru.

Herec též prozradil proč nakonec roli vzal: „ Obecně řečeno, obyčejných mužů jsem moc nehrál. Mám tendenci hrát lidi s trochu zvláštním a výstředním přístupem k životu. Problém s Maigretem byl v tom, že je obyčejný. Nekulhá, nešišlá, nemá francouzský přízvuk a nemá žádnou zvláštní lásku k opeře nebo všem těm dalším věcem, které mají lidé tendenci spojovat s fiktivními detektivy. Je to zkrátka normální chlap, který odvádí neobyčejnou práci ve velmi zajímavé době. To mě skličovalo. Rozhodnutí vzít roli souviselo právě s tím, že hlavní postava je velmi obyčejný muž .“

▲ Minisérie Maigret (foto: Viasat World)

Sérii se dostává pozitivních recenzí od kritiků, kteří oceňují nejen herecké výkony, ale i atmosféru a vyprávění, které věrně reflektuje ducha Simenonových románů. The Guardian popsal seriál jako „mistrovský kus" a zdůraznil, jak „ Atkinsonova interpretace dodává Maigretovi nový rozměr ". Variety na druhou stranu zdůrazňuje, že „ atmosféra a detailní rekonstrukce doby jsou tak sugestivní, že se divák cítí jako by byl přímo součástí poválečné Paříže ".

Kromě Atkinsona se v seriálu objevují další talentovaní herci, jako jsou Shaun Dingwall, Lucy Cohu nebo Fiona Shaw, kteří do příběhu vnášejí další hloubku.

Maigretovy případy jsou známé svou psychologickou složitostí a důrazem na lidské aspekty kriminality, což představuje ideální materiál pro televizní adaptaci. Georges Simenon, jehož dílo zahrnuje celkem 75 románů a 28 povídek o Maigretovi, je považován za mistra kriminálního žánru.

Jeho příběhy nyní ožívají na obrazovkách a nabízí divákům možnost prožít kriminální případy způsobem, jakým to bylo zamýšleno.

Minisérie Maigret tak slibuje kvalitní filmový zážitek a fanoušci kriminálních příběhů by si rozhodně neměli nechat ujít premiéru 28. března na televizní stanici Epic Drama. Připravte se na napínavou cestu do srdce temné Paříže, do světa, kde spravedlnost vítězí nad záhadami jen díky tomu, že vše dokáže rozluštit Maigret.

zdroj: Viasat