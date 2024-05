Jaké to je, když jste dcera Josifa Stalina? Prozradí Viasat History

30.05.2024 16:20

Představte si, že se narodíte do rodiny, kde vaším otcem je vládce jedné z největší zemí na světě. Jste pod neustálým drobnohledem, v politickém sevření a svůj názor na okolní dění si můžete leda myslet, nikoliv ho vyslovit. Takhle by se dal popsat život Světlany, dcery Josifa Stalina.

Na její život plný nejistot a strastí se budete moci podívat 1. června ve 21:00 hodin na televizní stanici Viasat History, která přinese premiéru nového dokumentárního filmu Světlana: Můj otec je Josif Stalin. Tento průkopnický film vezme diváky na strhující cestu zpět do éry studené války a rozplétá neobyčejný příběh dcery Josifa Stalina, Světlany, a jejího odvážného útěku na Západ v roce 1967.

Světlana vedla osobní boje, když se statečně snažila vymanit z dusivého stínu svého nechvalně proslulého otce - Josifa Stalina. Stalin byl klíčovou postavou 20. století: politicky, společensky, kulturně a ekonomicky proměnil ruskou krajinu z válkou rozervaného zemědělského národa ve vojenskou mašinérii řízenou železnou pěstí. O Stalinově osobním životě se však mluví jen zřídka.

▲ Dokument Světlana: Můj otec je Josif Stalin (foto: Viasat World)

Světlana se narodila 28. února 1928 a byla nejmladším dítětem a jedinou dcerou sovětského vůdce Josifa Stalina a jeho druhé manželky Naděždy Allilujevové. Její matka ve 1932 spáchala sebevraždu a zastřelila se. Aby se sebevražda utajila, bylo dětem řečeno, že zemřela na zánět pobřišnice, což je komplikace zánětu slepého střeva. Trvalo dalších 10 let, než se dozvěděli pravdu o smrti své matky.

V šestnácti letech se Světlana zamilovala do Alexeje Kaplera, sovětského filmaře židovského původu, kterému bylo 38 let. Její otec s tímto vztahem vehementně nesouhlasil a Kapler byl v roce 1943 odsouzen k pěti letům vyhnanství do Vorkuty a v roce 1948 znovu k pěti letům v pracovních táborech u Inty.

Po smrti svého otce v roce 1953 pracovala jako lektorka a překladatelka v Moskvě. Vystudovala historii a politické myšlení, obor, ke kterému ji donutil její otec, i když její skutečnou vášní byla literatura a psaní. V rozhovoru z roku 2010 uvedla, že jeho odmítnutí nechat ji studovat umění a jeho zacházení s Kaplerem byly dva případy, kdy jí Stalin "zlomil život" a že i když ji Stalin miloval, byl to velmi prostý člověk. Velmi hrubý a krutý.

Světlana se snažila v 70. létech získat povolení k pobytu v Indii prostřednictvím sovětského velvyslance Ivana Benediktova. Její žádost však nebyla přijata a místo toho jí bylo nařízeno vrátit se do Sovětského svazu. Poté se však obrátila na velvyslanectví Spojených států v Novém Dillí. Velvyslanec Spojených států Chester Bowles ji nabídl politický azyl a nový život ve Spojených státech.

V USA si pak vzala svého čtvrtého manžela, po kterém si vzala i nové jméno Petersová. Jejich manželství však trvalo jenom tři roky. Jak informoval deník New York Times, obvinil ji z autoritářského jednání, stejně jako tomu bylo u jejího otce. Před 20 lety se taktéž vyjádřila: „ Můj táta by mě zastřelil kvůli tomu, co jsem udělala ."

Prostřednictvím podmanivé směsi historických archivů, animací a osobních výpovědí nabízí nový dokument živý a intimní obraz Světlaniny cesty a hlubokého dopadu, který měla na její rodinu a politickou krajinu té doby. Světlana: Můj otec je Josif Stalin vrhá světlo na méně známou kapitolu historie a nabízí nový pohled na složitost moci, rodinné dynamiky a individuální identity na pozadí jednoho z nejbouřlivějších období 20. století.

zdroj: Viasat