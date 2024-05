Pokračování seriálu Hořký svět míří na prima+

30.05.2024 11:03

DNES!

Druhá řada oblíbeného seriálu ze světa pivovarnictví a lásky - Hořký svět - bude od 3.června ke zhlédnutí na platformě prima+. Osmidílné pokračování diváky zavede do rodinného pivovaru Sázava, jemuž se konečně daří a na jeho chodu je znát, že se do vaření piva zapojily ženy. Pokračování seriálu přinese i nové tváře a jednou z nich bude herečka Jana Nagyová.

Sládek Bořek (Bolek Polívka) se vrací z protialkoholní léčebny, sbližuje se s Marií (Eva Holubová) a vypadá to i na jeho návrat do Sázavy na pozici sládka, kde se mezitím do práce zapojila jeho talentovaná dcera Tereza (Barbora Černá). Michalovi (Jakub Štáfek) se sice jako sládkovi skvěle vede u konkurence v Chodějově, ale jeho vztah s bratrem Štěpánem (Matouš Ruml) je nejlepší od začátku celého příběhu.

▲ Hořký svět 2 na prima+ (foto: FTV Prima)

Vše se zdá být v poklidu, ale nečekané setkání na pivním festivalu všechny překvapí. Objeví se Jana, ztracená maminka Terezy a bývalá manželka Bořka - v podání Jany Nagyové. S Janou přijde do pivovaru i do dosud idylického soužití Bořka s Marií pěkný rozruch. Jana se s Bořkem několikrát chytí a Marie postupně dochází k názoru, že jejich vztah rozvodem neskončil. Pivovar těm dvěma umožňuje pokračovat nejenom ve výměně názorů, ale i ve společném soužití.

„ Nabídka na natáčení seriálu Hořký svět pro mne byla velkým překvapením a radostí. Seriál jsem tady netočila snad čtyřicet let. Arabela vznikala v roce 1980, ještě nějaké inscenace, televize... Ale žádný seriál. Pivo mám ráda, budu velmi úspěšná a angažovaná manažerka, která zároveň bojuje se svým zdravotním stavem. Velmi zajímavá role ,“ prozradila o své seriálové úloze Jana Nagyová, která na natáčení seriálu létá z německého Düsseldorfu, kde žije.

Staré postavy zůstávají a přináší nové příběhy, takže diváci o herce, jako jsou Jan Hájek, Václav Kopta, Jan Jankovský či Zuzana Stavná, rozhodně nepřijdou. Řešit se bude pivovar, jeho úspěch a růst, stará láska i touha po klidném stáří.

zdroj: FTV Prima