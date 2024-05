Franz Kafka - příběh člověka ve stínu fikce na ČT2

30.05.2024 15:59

DNES!

Nový dokumentární portrét světoznámého prozaika Franze Kafky, od jehož smrti uplyne letos v červnu 100 let, přináší Česká televize. Snímek Franz Kafka - známý neznámý v režii Pavla Šimáka uvede ČT2 v úterý 4. června 2024 ve 21:25.

Pološílený samotář. Geniální podivín. Vizionář diktatur 20. století. To je stereotypní vžitý obraz Franze Kafky, nikoliv reálného člověka. „ S předním odborníkem na Kafkův život a dílo, německým badatelem Reinerem Stachem, vyvracíme zažité mýty a spolu s dalšími literárními historiky a odborníky z České republiky a Francie odkrýváme reálný Kafkův obraz ,“ uvádí režisér Pavel Šimák.

Dokumentární portrét slavného spisovatele vznikl v brněnském studiu České televize. Přichází s nikdy nepublikovanými fakty a archiváliemi o jeho životě a s novou interpretací vztahu díla a autora. Mapuje také poslední dny Kafkova života.

▲ Režisér Pavel Šimák (vlevo) při natáčení v Památníku národního písemnictví (foto: archív ČT)

„ Netvrdíme, že dokumentem objevujeme pravého Kafku. Naší ambicí je říct, že to, jak si Kafku představujeme, je jen mýtus, a ukázat i to, co se do mýtu nehodí ,“ zdůrazňuje kreativní producent Dušan Mulíček.

Film mimo jiné ukazuje Kafkův smysl pro humor nebo to, že byl právníkem s velkou důvěrou firmy, ve které pracoval. Důležitým tématem filmu je vliv Kafkovy tvorby na vznik kafkovského mýtu. Snímek hledá skrze spisovatelův poslední a nedokončený román Zámek odpovědi na otázku, jak přetavoval realitu ve fikci svých románů. Při psaní Zámku totiž Kafka udělal nečekanou věc. Poté, co napsal celý úvod, najednou změnil způsob vyprávění. Už nepoužíval já K. ale on K. Proč to udělal? Obával se snad toho, co se nakonec stalo? Toho, že celý svět zaměnil literární postavu K. za něj samého?

„ Ve filmu se poprvé objeví autentické vzpomínky Franze Kafky, kresby, popkulturní a filmové adaptace a jedinečné rozhovory s dobovými pamětníky ,“ doplňuje dramaturg Martin Polák. Nechybí svědectví o znovuobjevení Franze Kafky na Liblické konferenci věnované německé literatuře. Právě ta je považována za jeden z počátečních impulsů pražského jara v roce 1968. To vše je podpořenou hudbou současné kapely Kafka Band pod vedením Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99.

Bezmála hodinový snímek vznikl v mezinárodní koprodukci s televizní stanicí ARTE G.E.I.E. Příběhem diváky provází hlas herce Viktora Preisse.

zdroj: ČT