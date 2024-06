TN.cz zavádí moderátorku vytvořenou pomocí AI

13.06.2024 10:56

DNES!

Zpravodajství TV Nova i nadále ověřuje možnosti zapojení umělé inteligence. V současné době se věnuje několika projektům, nejnověji využívá moderátorku vytvořené pomocí AI pro každodenní videa s horoskopy na TN.cz.

„ Prověřujeme řadu nástrojů. Aktuálně jsme se například zaměřili na jednu z nejoblíbenějších rubrik na našem webu TN.cz, a to na horoskopy. Pro ně je třeba každý den připravit jedno video, v němž naši čtenáři najdou to, co je podle jejich znamení zvěrokruhu daný den čeká a na co by se měli zaměřit. A právě s tvorbou videa nám nyní pomáhá moderátorka vytvořená pomocí umělé inteligence ,“ vysvětluje Vladimír Rosol, šéfredaktor zpravodajství TV Nova a šéf webu TN.cz.

„ Všechny testy vyšly dobře, povedlo se nám odladit i několik zádrhelů, a proto jsme vše před několika dny spustili do pilotního provozu. Videa jsou vedle loga TN.cz označena písmeny AI, aby bylo jasně patrné, že jde o obsah generovaný umělou inteligencí ,“ dodává Rosol.

zdroj: Nova