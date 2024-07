28,2E Nová stanice pod značkou NOW odstartovala

03.07.2024 17:49

DNES!

Na britském trhu zahájila oficiální vysílání nová videoklipová stanice pod značkou NOW. Po sérii technických testů NOW 90s přešla do plného provozu kanál s názvem NOW 90s & 00s.

Pod brandem NOW doposud na trhu fungovaly dva televizní kanály věnované výhradně hudbě jednoho desetiletí - NOW 70s a NOW 80s. Nyní se k nim přidává tentokrát dvojdekádový program NOW 90s & 00s, zaměřený na videoklipy z 90. let a prvních deseti let nového milénia.

▲ NOW 90s & 00s - záběr z příjmu stanice

Vedle těchto tří programů NOW také provozuje rockově zaměřenou stanici NOW Rock.

Nová stanice je šířena v silném evropském paprsku družice Astra 2G. Příjem je proto bezproblémový s parabolami malých rozměrů (od cca 60 cm) nejenom na britských ostrovech ale i ve střední Evropě.

Všechny stanice vysílají volně ( FTA) v MPEG-2 v SD rozlišení.

technické parametry - NOW 90s & 00s:

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,568 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA