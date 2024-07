Poklad na Stříbrném jezeře i na ČT1

03.07.2024 19:09

DNES!

V polovině tohoto měsíce začne na Slovensku vysílat nový lineární kanál Markíza Klasik. Ten bude diváky lákat na prověřenou klasiku a to v podobě seriálů, filmů ale i zábavných pořadů české a slovenské produkce.

Markíza Klasik bude v nabídkách televizních operátorů pouze na Slovensku. Z důvodu omezení vysílacích práv k jednotlivým titulům nebude možné programovou novinku vysílatele šířit na území České republiky. To samozřejmě nepotěší televizní diváky, pro které je program přesně to, co vyhledávají a žádná česká stanice jim nedokáže plně vyhovět.

Na českém trhu sice vysílají programy Nova Gold či Prima STAR. Žádný z těchto programů se nezaměřuje na stejný obsah jako chystaný program Markíza Klasik.

Otevíracím filmem stanice Markíza Klasik bude "májovka" Poklad na Stříbrném jezeře (1962). Diváci v Česku mohou film sledovat ve čtvrtek 11.7.2024 ve 20:55 hodin, eventuálně o den později v 15:15 hodin. První setkání a velké dobrodružství legendárního indiánského náčelníka a jeho hrdinného přítele Old Shatterhanda nabídne ČT1 již zítra - ve čtvrtek 4.7. ve 21:00 hodin, eventuálně v neděli 7.7. v 6:40 hodin ráno.

Populární komediální seriál Chalupáři (1975) nabízí rovněž ČT1. Jednotlivé díly mohou diváci sledovat vždy v neděli kolem 18. hodiny, reprízy další neděli ráno.

Také populární hudebně-zábavní cyklus Možná přijde i kouzelník během léta opakuje ČT1 v nepravidelných časech.

ČT1 a ČT2 během prázdnin vysílají i oblíbené staré francouzské filmy s populárním komikem Luisem de Funésem.

Americký válečný seriál M*A*S*H s úspěchem stále vysílá TV Prima. Nyní v létě nasadila i oblíbený krimi seriál Malý pitaval z velkého města.

Řadu pořadů z archívu ČST a ČT zařazuje do vysílá také privátní televize JOJ Family. Jde o starší české seriály i zábavní pořady. Seriály ČST nabízí i Televize Seznam. Aktuálně Synové a dcery Jakuba skláře.

Starší české produkce je na českých obrazovek dostatek na různých stanicích po celý rok, zejména nyní v letním období, kdy se stávají programovou výplní před startem nové televizní sezóny, která začne koncem srpna až začátkem září.