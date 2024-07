Netflix v srpnu: Emily in Paris či Rebel Moon

25.07.2024 11:16

Léto je v plném proudu, a pokud si najdete mezi letními aktivitami moment - nenechte si ujít srpnové novinky na Netflixu. Mezi novinkami se objeví například Emily in Paris či režisérská verze Rebel Moon.

Bonjour chers fans de Netflix, nová série Emily in Paris je tady. V první půlce srpna se můžete těšit na první část čtvrté řady. Emily prožívá v Paříži jedno drama za druhým. Přesto se nebojí dělat odvážná rozhodnutí, aby od milovaného města a muže svých snů dostala, co chce. Dále Emma Myers, kterou můžete znát jako Enid ze seriálu Wednesday si zahraje v detektivní sérii Příručka k vraždě pro hodné holky, v Británii se bude konat další experiment s láskou v podobě reality show Láska je slepá: Spojené království nebo se také dočkáte závěrečné řady Umbrella Academy. Je tu také pokračování seriálu Člověk na správném místě - výhrůžky smrtí, protesty, přešlapy v mezinárodní politice i trable na domácí scéně? Stéphane Blé si první dny v roli prezidenta moc neužívá.

Z filmové sekce na Netflix přistanou režisérské verze Rebel Moon od Zacka Snydera, director's cut dostaly jak první, tak druhá část. Dále filipínské drama Lolo a Kid - podvodník a dítě, kterého se ujal, okrádají boháče jak na běžícím páse. Pak ale narazí na životní příležitost, která může jejich pouto přetrhnout. V srpnu se můžete těšit i na Halle Berry v akčním filmu Jednotka všedního nasazení. V neposlední řadě i argentinské komediální drama Sestry a štěstí - dvě sestry se dlouhé roky nestýkaly. Po otcově smrti se ale sejdou a ve skrýši za zdí přitom objeví několik milionů. Mají si je ale nechat?

Z dokumentů vás uchvátí hlas známého britského biologa v Tajuplném světě zvuků s Davidem Attenboroughem, kde moderní technologie zachytily zvuky přírody tak, jak je ještě nikdo neslyšel. Dále můžete nahlédnout do fascinujícího světa čtyřnohých přátel člověka - dokument Co se psovi honí hlavou vám odhalí vědecké poznatky o duši psů. Také série Nejhorší ex s výpověďmi očitých svědků o šokujících skutečných případech, ve kterých láska sehrála hodně temnou roli.

Z animované tvorby bude například film Záchrana Zátiší Bikin: Veverka Sandy zasahuje - texaské Zátiší Bikin se ocitne nad hladinou a veverčí vědátorka Sandy se ho s kamarádem SpongeBobem v kalhotách vydá zachránit. A z anime tvorby se můžete těšit na Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos The Movie i Terminator Zero.

A z licencované tvorby na Netflix v srpnu uvidíte Bohemian Rhapsody, Kingsmen, Mission: Imposible nebo Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody a mnoho dalších.

zdroj: Netflix