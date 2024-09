Jiří Strach točí na jihu Moravy pro ČT film Máma

09.09.2024 14:53

Televizní psychologické drama Máma z 80. let minulého století už brzy rozšíří seznam pořadů, které v brněnském studiu České televize natočil režisér Jiří Strach. Po Osmách, Labyrintu nebo pohádce Šťastný smolař natáčí v Tvůrčí producentské skupině Jiřiny Budíkové film Máma podle scénáře Marka Epsteina.

V hlavních rolích se představí Elizaveta Maximová, Sophia Šporclová a Valentýna Bečková. Dnes padla první klapka.

Film je příběhem mladé matky Lilian, které osud nepřipravil zrovna jednoduchý život. Je mentálně zaostalá, navíc v pubertě prožila traumatické napadení. Z poměrně idylického soužití s paní Holasovou, která se stará o Lilian i její malou dcerku Malvínu, vytrhne třígenerační trio žen smrt té nejstarší. Život Lilian a Malvíny se tak doslova z hodiny na hodinu otočí o 180 stupňů. Dramatem se prolínají dvě časové roviny, které divákům vypráví malá a následně pubertální Malvína.

„ Jižní Moravu čeká od začátku září filmová kreativní bouřka ,“ říká kreativní producentka Jiřina Budíková. „ Přitom na začátku byl scénář, o kterém se scenárista Marek Epstein přede mnou zmínil před čtyřmi lety více méně náhodou. Přečetla jsem ho jedním dechem a s nadšením. Je to vlastně taková zaprášená perla z šuplíku, která se teď dostane přes plejádu skvělých herců, úžasných lokací a Jirkova režijního nadšení až k divákovi domů. Kdyby zůstala v šuplíku, byla by to věčná škoda ,“ dodává producentka, která naposledy spolupracovala s Jiřím Strachem na dvou sériích pořadu Docent.

▲ Natáčení filmu Máma. Na snímku Sophia Športclová a Jiří Strach (foto: Radek Miča, Česká televize)

Natáčení Mámy si vyžádalo poměrně náročné přípravy, zejména při výběru vhodných lokací, když se děj odehrává v minulém století, ale také při práci s hlavními ženskými postavami. „ S představitelkou hlavní role Elizavetou Maximovou jsme absolvovali konzultace s psychiatry i návštěvy ústavu, abychom lépe porozuměli ženám, které trpí podobnou poruchou jako naše hrdinka. Nešlo jen o to si všechno přesně definovat, ale cítit a snažit se pochopit, jak takový člověk, ke kterému se osud zachoval ne příliš přátelsky, komunikuje s okolím, sám se sebou, jaké jsou jeho pocity, gesta a jak vlastně žije ,“ upřesňuje přípravy na natáčení režisér Jiří Strach.

Štáb bude natáčet letos v září a říjnu v Brně a blízkém okolí, například na zámku v Račicích, v Ivančicích nebo v areálu Psychiatrické léčebny v Kroměříži. Na projektu se podílejí všechny výrobní složky brněnského studia ČT. Film diváci uvidí na obrazovkách ČT v roce 2025.

Dále hrají Dana Syslová, Pavel Kříž, Lenka Krobotová, Veronika Freimanová, Oldřich Navrátil a další.

zdroj: ČT