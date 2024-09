Ťřináctá řada StarDance od 12. října na ČT1

25.09.2024 13:10

DNES!

Latinskoamerické i standardní tance, trojice porotců, dva moderátoři a deset tanečních párů. Česká televize začne z Výstaviště Praha už za necelé tři týdny živě vysílat třináctou řadu StarDance.

Loňské finále, které ovládli Darija Pavlovičová a Dominik Vodička, si nenechaly ujít bezmála dva miliony lidí. Všechny dosavadní ročníky nabízí ke zhlédnutí exkluzivně iVysílání ČT. Diváci se i letos mohou těšit na benefiční díl pro Centrum Paraple, v pořadí již sedmý, a připravena je i soutěž s ČT edu. Finále StarDance letos připadne na 14. prosince. První soutěžní večer odvysílá ČT1 druhou říjnovou sobotu od 20:10.

„ Tato soutěž není jen o úspěchu tanečních párů na parketu a o hodnocení poroty, ale fenomenálním se tento formát BBC v desítkách zemí světa stal také tím, že diváky nejen baví, ale i motivuje a spojuje. Letošní, už třináctá řada si zvolila jako téma radost a za sebe si přeji, aby alespoň během přímých přenosů dala StarDance zapomenout na starosti, se kterými se mnozí potýkají ,“ přeje si generální ředitel České televize Jan Souček.

▲ StarDance se vraci na ČT1. Deset soutěžních párů (foto: David Raub, ČT)

Přípravy na novou řadu vrcholí - osmnáct kamer, třicet tisíc metrů kabelů a dva a půl tisíce metrů koberců instaluje tým StarDance v jednom z Křižíkových pavilonů v areálu holešovického výstaviště. Každý večer se pak na přímém přenosu podílí zhruba sto padesát profesionálů.

„ Mám velkou radost, když se daří lidem od světel, zvuku, stavby, od kostýmů i kamer. Protože StarDance není jenom o tanečních párech a krásných šatech a o tom, co se blýská a třpytí. Je tam mravenčí práce velké spousty lidí, kteří tu práci dělají s obrovským nadšením. Pro každého z nás je tedy velkou motivací a současně odměnou, když víme, že si v sobotu večer zapne StarDance více než milion a půl diváků ,“ těší kreativní producentku Lucii Kapounovu a vedoucí projektu StarDance Barbora Suchařípová připomíná: „ Ve třináctém ročníku budou dva tematické večery. Muzikálový, do kterého se zapojí víc profesionálních tanečníků, a druhý se světovými písněmi ze sedmdesátých let. Oba budou hodně stylizované .“ Navíc ani letos nebude chybět benefiční díl na podporu Centra Paraple, už sedmý. „ Účast našich klientů ve StarDance má za cíl ukázat, že život usednutím na vozík nekončí. Vždy je pro nás těžké vybrat pouze pět klientů, kterým můžeme tuto speciální zkušenost nabídnout. Přál bych ji zažít každému ,“ říká David Lukeš, ředitel Centra Paraple, které doteď diváci podpořili částkou přesahující sto milionů korun.

Taneční páry začaly s tréninky v polovině prázdnin a už teď s očekáváním vyhlížejí první taneční večer.

▲ StarDance se vraci na ČT1. Na snímku Tereza Kostková a Marek Eben (foto: David Raub, ČT)

„ Jsem nadšený pokaždé, když se hýbu. A i ve StarDance je hezkou povinností se hýbat. Tanec je opravdu velký dril. Když zatančíme byť jenom kolečko po zkušebně a kroky a choreografie jsou v souladu s hudbou, je to povznášející pocit ,“ přiznal herec Filip Blažek. Své sny si plní herečka Marta Dancingerová: „ StarDance je pro mě hlavně Martin (Prágr). Učí mě tancovat, má se mnou trpělivost, něco krásného spolu tvoříme. Přála jsem si s ním letos tančit. A sen se mi splnil .“ Spisovatel Patrik Hartl už ví, co si s sebou na Výstaviště vezme: „ Do své šatny v zákulisí StarDance si dám plakát z filmu Rambo se Sylvesterem Stallonem. Měl jsem ho v paneláku v pokoji, když mi bylo asi dvanáct. Potřebuju testosteronové povzbuzení. Hodně svalů, aby mi dávaly sílu .“ Drobné úspěchy na parketu už zažívá herec Oskar Hes: „ Intenzivním zážitkem ve StarDance byl okamžik, kdy se mi poprvé podařilo ve zkušebně zvednout Kateřinu (Bartuněk Hrstkovou) nad hlavu. Měl jsem obrovskou radost, připadal jsem si silný, cítil jsem nával energie a endorfinů .“

Paralympionik Jiří Ježek si přípravy chválí: „ Tréninky ve zkušebnách jsou samozřejmě náročné, ale zatím převládá totální nadšení. Každý den se něco naučím a odcházím s pocitem, že ty čtyři hodiny tréninku měly smysl. Posouváme se, z toho mám radost .“ Herečka Jana Paulová s úsměvem prozradila: „ V zákulisí StarDance nebudu mít žádné talismany. Nejsem věrná předmětům. Mojí energií je Robin (Ondráček), ten tam se mnou bude vždycky. Snad budu mít štěstí a nikdo mi ho v šatně nečajzne .“ Úspěšná sportovkyně Martina Ptáčková trénuje mysl po svém: „ Asi mě budete mít za blázna, ale před zápasy si sama sobě píšu dopisy. Přesvědčuju a motivuju se v nich, že všechny rozdrtím, že vyhraju. A ve StarDance to nebude jinak .“ V hudebníkovi Ondřeji Rumlovi soutěž zažehla novou jiskru: „ Pro mě je tahle soutěž obohacující a v dobrém slova smyslu i ozdravnou životní zkušeností, impulsem něco se sebou po delší době zase dělat. Pracovat na sobě, být pro něco zapálený a dřít .“ Tvůrkyně video obsahu Chili Ta došla k poznání: „ Coby laik jsem vnímala tanec jenom jako sérii po sobě jdoucích ladných pohybů. Teprve když jsem do toho začala postupně pronikat, zjišťuji, jak komplexní a technicky náročný tanec je .“ Herečka a zpěvačka Lucie Vondráčková si ke slovnímu spojení StarDance přiřazuje tato slova: „ Dřina, překvapení, nové zážitky, nová přátelství, boj se strachem, glamour, ženskost, propnuté špičky a kolena, bolavé kyčle, ohnutá záda, smeták, stůl a myslím, že zážitek na celý život už teď .“

Neodmyslitelná dvojice moderátorů Tereza Kostková a Marek Eben provede už potřinácté diváky večery, které patří noblese, eleganci a radosti z tance. „ Vždycky mi dělají obrovskou radost úspěchy ostatních. Když se tanečním párům daří, postupují, udělají zvedačku, kterou nečekaly, když nezakopnou tam, kde se bály, že zakopnou. Všechny tyhle momenty jsou ohromně radostné ,“ prozradila Tereza Kostková a Marek Eben dodává: „ Hezkých momentů bylo hodně. Samozřejmě mě těší reakce publika. Není nad to, když mají diváci radost, protože to pro ně všichni děláme. Radost je se StarDance spojená vždycky .“

Nově se mohou diváci do StarDance zapojit i se svým vlastním obsahem, a to díky aplikaci iReportér. Témata budou vyhlašovat tvůrci pořadu a společným jmenovatelem pro ně bude tanec. Zveřejňována budou ve vysílání pořadu Dobré ráno a také na sociálních sítích České televize.

Pro děti a studenty z mateřských, základních a středních škol, je určen projekt Tančí celá škola, který připravil portál ČT edu. „ Princip třetího ročníku soutěže zůstává stejný. Žáci si vyberou některé z deseti nabídnutých tanečních prvků po vzoru hvězdných párů ze StarDance a vytvoří z nich vlastní choreografii. Tu odešlou prostřednictvím jednoduchého formuláře, který najdou na webu ČT edu. Na vítěze pak čeká lekce tance pod vedením profesionála přímo ze StarDance. Soutěž bude probíhat od 11. října do 8. prosince ,“ říká Anna Kabelková, vedoucí redakce ČT edu.

Všechny odvysílané řady StarDance od roku 2006 jsou dostupné v iVysílání ČT.

zdroj: ČT