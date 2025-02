Světlana Witowská míří do Českého rozhlasu

06.02.2025 11:29

DNES!

Novinářka a moderátorka Světlana Witowská od března 2025 posílí tým moderátorů Českého rozhlasu. Spolu s Barborou Tachecí se budou podílet na moderování pořadu Osobnost Plus. Pořad přináší rozhovory s významnými osobnostmi české společnosti.

Na stanici Český rozhlas Plus bude Světlana Witowská dvakrát týdně moderovat pořad Osobnost Plus, ve kterém doplní Barboru Tachecí. Do pořadu jsou zvány osobnosti, jež dosáhly významných úspěchů ve svém oboru či ve svém životě, jsou nositeli významných myšlenek, činů nebo jsou svými kvalitami výjimečným a neoddiskutovatelným přínosem pro českou společnost. Osobnost Plus se vysílá od listopadu 2015 každý všední den v 10:34 a dlouhodobě patří k nejposlouchanějším pořadům ČRo Plus.

▲ Světlana Witowská (foto: Khalil Baalbaki, Český rozhlas)

„ Světlana patří k nejlepším českým moderátorkám. Má za sebou nespočet rozhovorů, v roce 2018 zvládla s velkým nadhledem a profesionalitou náročnou prezidentskou debatu, je nositelkou prestižní Borovského ceny. Pro Plus jde o velkou posilu a taky potvrzení, že značka Český rozhlas má výborný zvuk ,“ říká šéfredaktor ČRo Plus Josef Pazderka.

„ Na práci ve veřejnoprávním rozhlase se moc těším, stejně jako na nové i „staronové“ kolegy Barboru Tachecí a Josefa Pazderku. Děkuji Českému rozhlasu za příležitost připojit se do týmu novinářských profesionálů ,“ uvedla Světlana Witowská.

Světlana Witowská vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kterou absolvovala v roce 1996. Ještě během studia začala pracovat na částečný úvazek v Mladé frontě DNES, odkud po ukončení studia přešla do České tiskové kanceláře. Další posuny v kariéře spojila s Českou televizí, kde pracovala s přestávkou 21 let. Nejdříve jako reportérka, později jako moderátorka Interview ČT 24, Událostí a Událostí komentářů. Pozici moderátorky hlavní zpravodajské relace zastávala také v FTV Prima, kde pracovala pět let a poté se vrátila do ČT. V únoru 2023 se v mediálním domě Economia a.s. podílela na vzniku nového pořadu Spotlight Aktuálně.cz, který i moderovala.

Český rozhlas Plus je jednou z nejdynamičtěji rostoucích stanic Českého rozhlasu. Podle dat Radioprojektu ho ve druhém čtvrtletí loňského roku poslouchalo týdně cca. 274 000 posluchačů, což byl rekord v desetileté historii stanice. V červnu 2024 zaznamenal Plus také rekordních víc než milion digitálních přehrání v rozhlasové aplikaci mujRozhlas i v dalších podcastových platformách (Spotify, Apple atd.). V rámci prestižních novinářských přehlídek a soutěží jako například Prix Bohemia Radio, Novinářské ceny a další v minulých letech uspěly pořady Chyba systému, Na východ! nebo minisérie Odpustit?

zdroj: ČRo