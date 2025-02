Premiéra filmu Co jsme komu všichni udělali na Nova Cinema 15. února

13.02.2025 14:34

Nova Cinema zařadí do svého programu 15. února ve 20 hod premiéru francouzské komedie Co jsme komu všichni udělali? V roce 2022 ji režíroval Philippe de Chauveron. Jedná se o třetí díl populární série, která začala filmem Co jsme komu udělali? z roku 2014 a pokračovala v roce 2019 snímkem Co jsme komu zase udělali?

Film vypráví příběh Clauda a Marie Verneuilových, konzervativního francouzského páru, který slaví 40 let společného manželství. Jejich čtyři dcery jsou provdané za muže různého etnického a náboženského původu: Rachida, Davida, Chaa a Charlese. K oslavě výročí se rozhodnou uspořádat velkou rodinnou sešlost ve svém domě v malebném Chinonu. Dcery plánují překvapení a pozvou také rodiče svých manželů z různých koutů světa. Toto setkání přinese spoustu komických situací, kulturních střetů a nedorozumění, které otestují toleranci a soudržnost celé rodiny.

Zajímavosti:

• Natáčení probíhalo ve francouzských městech Chinon, Meudon, Langeais, Chambord a Saumur, což dodalo filmu autentickou atmosféru francouzského venkova.

• Herečka Julia Piaton, která v předchozích dílech hrála roli Odile, se nemohla zúčastnit natáčení třetího dílu kvůli jiným pracovním závazkům. Roli proto převzala Alice David.

• Film obsahuje několik odkazů na známé osobnosti a kulturní fenomény, které mohou pozorné diváky pobavit.

• Philippe de Chauveron nejen režíroval všechny tři díly, ale také se podílel na jejich scénářích. Je známý svým jedinečným humorem.

• Film se může pochlubit různorodým hereckým obsazením, které zahrnuje herce různých národností a kulturních pozadí.

• Předchozí díly série byly komerčně úspěšné a přilákaly miliony diváků do kin. Třetí díl pokračuje v této tradici a těší se oblibě jak ve Francii, tak v zahraničí.

• Filmy otevřely diskusi o tématech tolerance, integrace a multikulturalismu ve společnosti. Přestože jsou zpracovány s nadsázkou, poukazují na důležité společenské otázky.

• Kostýmy postav jsou pečlivě vybrány tak, aby reprezentovaly jejich kulturní původ.

zdroj: Nova