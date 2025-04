Vyšší koncesionářské poplatky dostaly zelenou

09.04.2025

Koncesionářské televizní a rozhlasové poplatky po dlouhých letech zřejmě čeká navýšení. Senátoři dnes dali zelenou navýšení poplatků pro veřejnoprávní média - Českou televizi a Český rozhlas. Vyšší TV/R poplatky dříve schválili poslanci.

Podle novely zákona o České televizi a Českém rozhlasu se má televizní poplatek zvýšit ze stávajících 135 Kč na 150 korun měsíčně, v případě rozhlasového pak ze 45 na 55 korun měsíčně.

Novela nyní čeká na podpis prezidenta.

Nově se nebudou poplatky platit za vlastnictví televizního nebo rozhlasového přijímače, ale za přístroj, který je schopen přehrávat multimediální obsah, což mohou být mobilní telefony, tablety či počítače.

" Z důvodu technologického pokroku měníme definici přístroje, navrhujeme proto zahrnout do definice rozhlasového a televizního přijímače i zařízení, která přijímají vysílání prostřednictvím internetu, tak, jak to v současné době odpovídá realitě mediálního trhu, to znamená notebooky, chytré telefony a podobně ," uvedl před hlasováním ministr kultury Martin Baxa.

" Zůstává ale zachována zásada - jedna domácnost platí jeden rozhlasový a jeden televizní poplatek, i kdyby rozhlasových a televizních přijímačů v nové definici vlastnila celou řadu, což si myslím, že v tomto případě je patrné ," dodal.

" Při takovémto rozšíření definice přijímače je podle našeho názoru třeba změnit také způsob, kterým se vybírají poplatky od právnických osob. Návrh zákona proto obsahuje systémovou změnu spočívající v povinnosti podnikatelů a právnických osob platit poplatky ve výši určené podle počtu jejich zaměstnanců, přičemž všechny tyto osoby, které mají v pracovním poměru méně než 25 zaměstnanců, budou od poplatků osvobozeny. Jenom pro zajímavost, je to 260 tisíc právnických osob ," přiblížil ministr kultury.