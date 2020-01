10 DVB-T vysílačů RS7 změní vysílací kanál

DNES!

Region Vysílač Stanoviště Starý kanál Nový kanál Pol. Datum změny Středočeský Benešov Kozmice 23 53 H 09.01.2020 Středočeský Příbram U Hvězdárny 38 59 H 10.03.2020 Středočeský Beroun Lhotka 38 53 H 12.03.2020 Jihočeský České Budějovice Kleť 42 53 H 20.02.2020 Plzeňský Plzeň Vodárna 38 24 H 28.02.2020 Karlovarský Jáchymov Klínovec 38 36 H 19.02.2020 Ústecký Ústí nad Labem Krušnohorská 21 50 H 07.02.2020 Liberecký Jablonec Černá Studnice 21 50 H 07.02.2020 Královehradecký Trutnov Černá Hora 21 50 H 07.02.2020 Pardubický Svitavy Hřebečov 21 50 H 30.04.2020

Přeladění, přeladění a přelaďování. To všechno čeká na diváky pozemní televize v první polovině roku 2020 v souvislosti s přechodem Česka na DVB-T2. Změny čekají i 1/3vysílačů Regionální sítě 7 ( RS7 ) operátora Progress Digital Společnost Progress Digital během ledna až dubna 2020 přeladí 10 z 29 terestrických vysílačůna nové kanály. Původní frekvence totiž budou brzy použity pro finální DVB-T2 sítě, které budou od příštího týdne postupně uváděny do provozu. Z tohoto důvodu musí operátor potřebné frekvence uvolnit pro nové využití. Náhradní kmitočty budou buď právě uvolňované kanály ponebo náhradní kanály, které jsou zkoordinované pro dané území.RS7 chystá změny kmitočtů v českých regionech - konkrétně ve Středočeském, Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém, Libereckém, Královéhradeckém a Jihočeském kraji. V těchto krajích některé či všechny vysílače přejdou na nové kanály.Z technického pohledu půjde na vysílačích České Budějovice - Kleť a Jablonec nad Nisou - Černá Studnice již o druhou změnu kanálu v relativně krátké historii RS7. První změna proběhla v závěru roku 2017 a druhá se připravuje na únor letošního roku. Druhou zajímavostí je, že většina nových kanálů bude v pásmu 700 MHz (kanály 49 až 60), které musí Česká republika uvolnit pro mobilní sítě nové generace (5G).Regionální síť 7 (RS7) tvoří celkem 29 vysílačů různého výkonu, které jsou rozmístěny po celém území České republiky. Tato síť je dostupná pro zhruba 80 procent obyvatel České republiky.RS7 aktuálně šíří následující programy: ABC TV, Klenot TV, Galerie, Regionalnítelevize.cz, Rebel2 - Slušnej kanál, CS Mystery, Televize přes anténu, LTV Plus a rozhlasové služby Rádio Čas, Rádio Čas Rock a Rádio Dálnice. Multiplex pracuje va televizní programy jsou enkódované v MPEG-2/SD. Většinu programů najde divák i v přechodovém multiplexu číslo třináct ( PS13 ).redakce