Eutelsat 9B zaktivoval italský svazek u dalších TP a zarušil ukrajinské programy

▲ Mapa č. 1 - Footprint satelitu Eutelsat 9B (9°E), italský svazek



▲ Mapa č. 2 - Footprint satelitu Eutelsat 9B (9°E), ukrajinský svazek



Velké změny pro diváky ukrajinské pay-tv platformya italských programů v režimu multistream na našem území. Francouzský satelitní operátor Eutelsat zaktivoval italský svazek proti ukrajinskému na stejných frekvencích.Italské distribuční multiplexy v režimu multistream jsou šířeny přes satelit Eutelsat 5 West A na pozici 5°W. Nový telekomunikační satelit, který má nahradit dosluhující satelit má podle sdělení operátora blíže nespecifikované potíže se solárními panely a není tedy jasné, zda bude družice uvedena do komerčního provozu.Eutelsat hodlá zajistit pro své klienty kontinuitu poskytujících služeb a proto začal jednotlivé italské multiplexy v režimu multistream stěhovat na družici, která se nachází na pozici 9°E. Jeden multiplex v tomto módu se zde již vysílal. Nyní postupně přibývají další. Italská veřejnoprávní televize Rai a komerční Mediaset již potvrdily, že přesunou své distribuční signály, které slouží pro pozemní vysílače, na tento satelit. Stane se tak v řádu několika týdnů. Navíc Rai nevyloučila, že po dokončení migrace na 9°E bude distribuční signál programů v režimu multistream zakódován.Zatím není známo, jak bude zajištěna budoucí distribuce francouzských programů v režimu multistream, které jsou rovněž na pozici 5°W.Italské muxy v režimu multistream obsazují volné transpondéry na satelitu Eutelsat 9B (9°E) a to v pásmu 12,1 až 12,5 GHz, které umožňuje využívat regionální svazky. Italské programy budou šířit programy v italském svazku. Ten lze přijímat na území České republiky s parabolami různých rozměrů. Nutná velikost paraboly se liší podle místa příjmu. Lepší příjmové podmínky jsou v jižní části republiky, tj. blíž k Itálii.Hlavním problémem ale je, že některé italské distribuční muxy se vysílají na stejných frekvencích jako ukrajinská DTH platforma Xtra TV, kterou bylo doposud možné na našem území rovněž přijímat. Dva různé signály na stejné frekvenci (frequency re-use) z různých svazků nelze technicky od sebe oddělit a pro diváka v takovém případě to znamená, že přichází o programy z obou svazků (pokud byl v zóně pokrytí obou svazků - italského a ukrajinského).Není to pochopitelně dobrá zpráva pro diváky FTA programů, kteří se zajímají o distribuční signály a sledovali programy určené pro italské pozemní vysílače. Špatná zpráva je to také pro abonenty ukrajinské DTH služby, kterou nyní nelze přijímat z pozice 9°E (pokud se divák nachází v zóně dostupnosti italského a ukrajinského svazku). Vzhledem k tomu, že mnoho Ukrajinců pracuje v České republice a na Slovensku, přichází tento operátor o reálné ale i potencionální příjemce svých programů. Zájemci o ukrajinské programy mohou volit konkurenční platformu, která se aktuálně vysílá na satelitu Astra 4A (4,8°E). Příjem je na našem území bezproblémový s parabolami menších rozměrů.Ukrajinská DTH služba Xtra TV vysílá klíčovou programovou nabídku na satelitu Eutelsat 9B, nicméně vybrané programy poskytuje z evropského satelitního systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E a to celkem na dvou transpondérech do celé Evropy. Vstup této DTH platformy na 13°E bylo poměrně velkým překvapením. Ukazuje se, že může (ale nemusí) souviset se změnami na pozici Eutelsat 9B.Níže uvádíme aktuální přehled aktivních transpondérů v italském a ukrajinském svazku. Některé frekvence se využívají jen jednou a nejsou zarušeny z jiného svazku. Divák si tak může vyzkoušet naladit ukrajinské FTA HD programy na kmitočtu 12,226 GHz ale i italský mux, který není v multistreamu na kmitočtu 12,265 GHz. Může tak analyzovat, zda se nachází v zóně dostupnosti jednou, druhého či obou popisovaných svazků.Problém se zarušením frekvencí ze dvou různých svazků (beamů) nemusí být jen na území České republiky a Slovenska ale i v dalších zemích s ohledem na široké pokrytí regionálními svazky a blízkost pokrytých území.* IT: 12,111 GHz, pol. V, SR 31400, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, multistream/2 streamy* UA: 12,111 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, Xtra TV* IT: 12,149 GHz, pol. V, SR 31400, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, multistream/2 streamy* UA: 12,149 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, Xtra TV* IT: 12,188 GHz, pol. V, SR 31400, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, multistream/2 streamy* UA: 12,188 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, Xtra TV* UA: 12,226 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, FTA: Niki Kids HD, Niki Junior HD, EU Music HD, 4ever Music HD* IT: 12,265 GHz, pol. V, SR 25576, FEC 1/2, DVB-S2/QPSK, Rete A2* IT: 12,341 GHz, pol. V, SR 31400, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, multistream/3 streamy* IT: 12,466 GHz, pol. V, SR 41950, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, multistream/4 streamyIT ... italský svazekUA ... ukrajinský svazekUpozornění: V textu píšeme zjednodušeně o "ukrajinském svazku". Oficiálně se tento svazek jmenuje "Severní a východní Evropa".má celkem 5 svazků pokrytí - široký svazek (wide beam) používaný u všech transpondérů v pásmu 11,7 až 12,092 GHz, které pokrývají celou Evropu, severní Afriku a Střední východ. Dále pět regionálních svazků - dva německé (jeden z nich využívá M7 Deutschland v pásmu 12,1 až 12,5 GHz), italský, ukrajinský a rozšířený řecký.U posledního svazku (rozšířený řecký) se ještě zastavme: Původně měl tento svazek pokrývat jen řecké ostrovy. S ohledem na skutečnost, že řada Řeků žije po celé Evropě (zejména ve Velké Británii) vznikl modifikovaný svazek rozšířený řecký s pokrytím od řeckých po britské ostrovy. Bohužel, podobný modifikovaný svazek pro Ukrajinu nevznikl. To by pak prakticky znemožnilo opakovaně využívat stejné frekvence (frequency reuse).Satelit Eutelsat 9B byl vynesen koncem ledna 2016. Družici zhotovila a dodala společnost Airbus Defence and Space. Očekávaná životnost je minimálně 15 let.redakce