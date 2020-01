Přední ukrajinské programy zakódovány. Co je potřeba vědět

DNES!

▲ Obr č. 1 - Záběr z příjmu K1 na satelitu Astra 4A



▲ Obr č. 1 - Záběr z příjmu Indigo TV na satelitu Astra 4A



Satelitní distribuce televizních programů předních ukrajinských mediálních skupin byla zakódována. Programy jsou nyní ze satelitu Astra 4A Amos 3 /7 dostupné jen abonentům DTH služeb.Po mnoha odkladech dokončily přední ukrajinské mediální skupiny svůj projekt a to změnu v satelitní distribuci svých televizních programů. Včera 28. ledna ve 23:59 hodin došlo k zakódování všech programů StarLightMedia, 1+1 Media, Inter Media Group a Media Group Ukraine. S výjimkou stanice, která je v rámci poslední fáze přechodu na kryptované satelitní vysílání šířena FTA , aby i diváci, kteří neměli čas si zajistit příjem svých oblíbených programů, mohli ještě po krátký čas sledovat alespoň jeden z hlavních ukrajinských kanálů. Na obrazovce ale uvidí i tento vzkaz vysílatele: "Satelitní signál většiny ukrajinských programů je zakódován. Pokud chcete vysílání sledovat, obraťte se na oficiálního televizního operátora." Seznam zakódovaných stanic je uveden níže v tomto článku.Zakódování ukrajinských programů ale neznamená, že ze satelitů již divák nenaladí žádnou volně šířenou stanici v ukrajinštině. Řada státních, informačních, zpravodajských a regionálních televizních programů bude nadále ze satelitu vysílat nekódovaně. Takže diváci budou mít nadále přístup k aktuálních informacím z ukrajinských médií.Satelitní diváci, kteří mají zájem o příjem ukrajinských programů mají následující možnosti příjmu:* Pořídit a nainstalovat si nový satelitní přijímač, který podporuje kryptovací systém Verimatrix. Takový přístroj je na ukrajinském trhu prodáván se štítkem "UTB". Spotřebitelé by měli věnovat označení "UTB" velkou pozornost - vyhnou se tak zklamání, když jejich zařízení nebude pracovat podle očekávání* Pořídit si balíček operátora satelitní televize (Xtra TV, Viasat Ukraine)- StarLightMedia (STB, ICTV, Novyj kanal, M1, M2, OCE)- 1+1 Media (1+1, 2+2, TET, Plus Plus, Unian TV, Bigudi)- Inter Media Group (Inter, NTN, K1, K2, Mega, Piksel, Zoom, Enter Film)- Media Group Ukraine (Ukraina telekanal, NLO TV, Indigo TV)- navíc v plánu i Music Box UAZ technického pohledu je na původních parametrech uvedených programů mediálních skupin Inter Media Group a Media Group Ukraine textová informace vysílaná FTA o zakódování programů. Kryptovaná distribuce je provozována na jiných parametrech. U ostatních skupin došlo k zakódování původní distribuce.Vedle DTH signálu jsou výše uvedené programy na satelitu Astra 4A šířeny také v rámci distribučních multiplexů pro pozemní DVB-T2 vysílače. Tato distribuční trasa v režimu multistream a T2-MI byla před časem zakódována systémem Irdeto. Diváci tak nemají žádný alternativní satelitní signál ukrajinských programů.Televizní diváci se mohou rozhodnout pro investici do nového satelitního přijímače se štítkem "UTB", případně přejít na jiné legální způsoby příjmu televizních programů a to prostřednictvím kabelových či terestrických sítí (DVB-T2) nebo internetu.redakce