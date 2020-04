Co se děje na Pantelio?

DNES!



▲ Obr č. 1 - Nova International - záběr z příjmu stanice z paketu Pantelio (30°W)

▲ Obr č. 2 - Markíza HD - záběr z příjmu stanice z paketu Pantelio (30°W)



▲ Obr č. 3 - JOJ HD - záběr z příjmu stanice z paketu Pantelio (30°W)



▲ Obr č. 4 - Nova Sport 2 HD - záběr z příjmu stanice z paketu Pantelio (30°W)



Operátor satelitní platformypřipravil programové pozice pro všechny programy z jednoho transpondéru na dalších dvou. Pozice jsou patrně přípravou na přesun stanic na nové vysílací parametry.Diváci satelitní platformy Pantelio si mohli povšimnout, že všechny programy vysílané na kmitočtu 11,731 GHz mají na konci názvu tečku (například "CT 1 HD." či "JOJ Cinema HD.").Tuto mnemotechnickou pomůcku (tečku na konci názvu programu) použil provozovatel platformy v předchozích optimalizacích satelitní kapacity, kdy postupně vrátil tři ze šesti pronajatých transpondérů na španělském telekomunikačním satelitu Hispasat 30W-5 . Pravděpodobně bude tečka v názvu programu použita pro stejný účel - rozpoznání, zda uživatel přijímá vysílání ze správné frekvence.Všechny vysílané programy na kmitočtu 11,731 GHz mají svoji novou programovou pozici na frekvencích 11,771 a 11,811 GHz - tedy na zbývajících dvou transpondérech Pantelia. Nové pozice zatím nejsou aktivní - nemají ani video a audio PIDy. Takže je nemusí některé set top boxy či televizory ani naladit.Zajímavostí je, že na kmitočtu 11,771 GHz se objevily i pozice pro některé slovenské regionální stanice, které byly po nedávné optimalizaci satelitní kapacity vyřazeny.Zdaopustí další transpondér není momentálně jasné. Provozovatel na jednom ze svých webů Fotelka uvádí všech 6 původních transpondérů. V novinkách na oficiálním webu DTH platformy nejsou uvedeny žádné informace. Informaci o případných změnách na Pantelio zjišťujeme. Pokud získáme odpověď od provozovatele, bude zde doplněna.Pantelio od 1.3.2020 šíří všechny programy (vyjma Leo TV HD a Dorcel TV HD) nekódovaně ( FTA ) a může je tedy přijímat satelitní divák, který může nasměrovat svoji parabolu na pozici 30°W. Bez jakékoliv karty a předplatného může sledovat programy České televize, TV Prima, Nova International, TV Markíza, TV JOJ a množství klasických placených programů jako Eurosport 1, Eurosport 2, Arena Sport 1, Arena Sport 2, JOJ Cinema HD, Filmbox HD, Discovery Channel HD, Nat Geo Wild HD a mnoho dalších - viz. přehled níže.Programy platformy Pantelio byly až do 1.3.2020 zakódovány systémem PanAccess a většina i systémem Irdeto.* freq. 11,731 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 5/6, DVB-S2/8PSKČT1 HD, ČT2 HD , ČT Sport HD, Prima COOL HD (pozice: Test PC 26), Animal Planet HD, Discovery Science HD, ČT:D HD/ ČT art HD, National Geographic HD, JOJ Cinema HD, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, Nova Sport 1 HD, Arena Sport 1 HD, Nickelodeon, Nick Junior, Prima Krimi HD (pozice: Test PK 140), M1 HD, M2 HD* freq. 11,771 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 5/6, DVB-S2/8PSKJednotka HD, Dvojka HD, JOJ HD, Markíza HD, Doma HD, Plus HD, Dajto HD, WAU HD, TA3 HD, TV LUX, Jojko, Cartoon Network, Trojka, TV Barrandov, Leo TV HD, ČT24 HD, Prima Plus, Travel Channel HD, Disney Junior, ID HD, Arena Sport 2 HD, Disney Channel, Fine Living HD, ProSiebenpřipravené programové pozice (neaktivní):TV Severka, TV Vega, Senior TV, Hronka TV, TV Považie, TV7, TV Bratislava, ČT1 HD, ČT2 HD, ČT Sport HD, ČT:D HD/ČT art HD, National Geographic HD, JOJ Cinema HD, Eurosport 2 HD, Nova Sport 1, Nickelodeon, Nick Junior* freq. 11,811 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 5/6, DVB-S2/8PSKBoomerang, Filmbox Plus, Šlágr 2, TV Central, TV9, Prima ZOOM (pozice: Test PZ 28), Prima Comedy Central, Šlágr TV, TV Noe HD, Nova International, Nova Sport 2 HD, Rebel 2 - Slušnej kanál, TVP Polonia, TV5 Monde France Belgique Suisse, Rai 1, UA TV, Filmbox HD, Filmbox Plus, Nat Geo Wild HD, Discovery Channel HD, TLC, Prima LOVE HD (pozice: Test PL 77 HD), Fishing and Hunting Channel, TV Romana, Food Network HD, Mňam TV, Sport 5, Baby TV, VH1 Europe, Retro Music TV, Rebel TV, Hobby TV, Senzi TV, Dorcel TV HD, Duna World, Filmbox Familypřipravené programové pozice (neaktivní):Eurosport 1 HD, Arena Sport 1 HD, Test PK 140 (Prima Krimi HD), M1 HD, M2 HD, Test PC 26 (Prima COOL HD), Animal Planet HD, Discovery Science HD, FilmBox Extra HD a FilmBox Premium HDredakce