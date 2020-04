CNN Prima NEWS HD v nabídce Skylinku, vyřazení Qyou HD

DNES!

▲ Obr č. 1 - Kampaň CNN Prima News



Nový zpravodajský program CNN Prima News HD vstupuje do nabídky satelitní platformy Skylink . V rámci této DTH služby dochází k dalším změnám - končí souběžná distribuce programu Fightbox a také vysílání programu Qyou HD.je nová multimediální zpravodajská platforma, která bude přinášet divákům 24 hodin denně 7 dní v týdnu atraktivní programový obsah v podobě unikátního domácího a mezinárodního zpravodajství, a to i díky rozsáhlé síti reportérů CNN po celém světě. Diváci tak získají aktuální informace v reálném čase z míst, kam se většina ostatních redakcí dostane jen obtížně, s odstupem anebo vůbec.V prvních dnech bude vysílána informační smyčka. Start plnohodnotného vysílání je naplánován na 26. 4. 2020.Program je naladěn na předvolbě 29 a bude k dispozici všem zákazníkům Skylinku s balíčky Digital, Smart, Multi, Kombi, Flexi 10 a Komplet a dostupný bude také v rámci živého vysílání se službou Skylink Live TV.Zákazníci, kteří používají starší typ satelitního přijímače bez funkce automatického ladění a uspořádání programů ( FastScan ) a program na předvolbě 29 nenajdou, si jej budou muset naladit manuálně, a to s použitím následujících parametrů pro naladění:Satelit: Astra 3B Pozice: 23,5°EKmitočet: 11 934 MHzPolarizace: VertikálníSymbolová rychlost: 27 500FEC: 3/4Norma/modulace: DVB-S2/8PSKPilot: ONPozice ve FastScan: 29Sportovní kanáldnes končí souběžnou distribuci. Od 9.4.2020 vysílá tento program na nových parametrech.K dnešnímu dni opouští programovou nabídku Skylinku program, který byl doposud součástí balíčků Kombi a Komplet.redakce