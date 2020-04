Videoknihovna National Geographic exkluzivně ve Skylink Live TV

DNES!

▲ Obr č. 1 - VOD National Geographic ve službě Skylink Live TV



Jsme nesmírně rádi, že právě ve spolupráci s platformou Skylink, se podařilo zajistit divákům v České republice a na Slovensku tuto skvělou příležitost zhlédnout jedinečné dokumenty National Geographic jinde než v běžném televizním vysílání, a to prostřednictvím nové služby National Geographic videoknihovny

Těší mě, že bude naše internetová televize Skylink Live TV obohacena o tak zajímavý obsah. Dokumentární pořady patří dlouhodobě k divácky velmi oblíbeným, proto jsem potěšen, že videoknihovnu National Geographic nabízíme jako první na trhu. Vyzkoušet ji navíc budou moci od 15. dubna do 15. května všichni naši zákazníci bez ohledu na předplacený programový balíček

Česko-slovenská satelitní platformauvádí na český a slovenský trh zbrusu novou službu - videoknihovnu National Geographic, která bude dostupná exkluzivně v internetové televiziNová videoknihovna National Geographic nabídne divákům oceňované populárně naučné pořady plné dechberoucích záběrů na nadčasová i aktuální témata. Zákazníci Skylinku tak získají jako první v České republice a na Slovensku přístup k VOD kolekci, zahrnující ty nejlepší pořady, mezi kterými nebudou chybět jak ucelené seriálové řady, tak i jednotlivé snímky.," říká Marlena Pasowski, ředitelka pobočky, střední Evropa.," dodává Jaromír Glisník, člen představenstva M7 Group Zahrnuta budou rozmanitá témata týkající se přírody, vesmíru, historie, vědy, techniky, přírodních katastrof a mnoha dalších. Nabídka pořadů ke zhlédnutí bude každý měsíc aktualizována o další sadu zajímavých témat. Diváci Skylinku mohou očekávat více než 400 titulů.A na co se mohou těšit konkrétně?Milovníky tajemství vesmíru nenechá vydechnout série Kosmos, která na vědeckém základě přibližuje majestátnost vesmíru. Umožní nahlédnout do tajuplných záhad vesmírů tak, jak to ještě nikdo neudělal, a dokonce se podíváte i do budoucnosti. Na své si přijdou samozřejmě i obdivovatelé přírody - pro ty je tu nachystána poutavá série Hadi. Jistě vás nalákají i názvy jednotlivých dílů, jako Hadi ve vlaku, Postel plná hadů, Kobra v kuchyni. Pro všechny, co si rádi doplňují skládačku svých vědomostí z historie, je tu cyklus Nacisté. A divákům, které lákají všemožné těžko vysvětlitelné události, se určitě budou líbit Záhady a legendy.redakce