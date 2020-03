Fashion One 4K skončil na 19,2E, opustil i Skylink

3dny

Americký kanál Fashion One 4K (Fashion 4K) nečekaně opustil evropský satelitní systém Astra na pozici 19,2°E. Stanice tím skončila v některých evropských DTH platformách, včetně česko-slovenské služby Skylink vysílal do celé Evropy zpočátku volně ( FTA ) a vysílání mohli sledovat všichni satelitní diváci s UHD televizory či set top boxy, kteří přijímají programy z pozice 19,2°E. Dne 18. listopadu loňského roku bylo vysílání této stanice nečekaně zakódováno a od počátku opatřeno i systémy podmíněného přístup Irdeto a Viaccess Orca pro DTH platformu Skylink. Následně se stanice stala součástí placených balíčků - konkrétně Smart, Multi, Kombi, Komplet a do volitelného balíčku Flexi 10.V pátek 27. března kanál Fashion One 4K na pozici 19,2°E skončil. Ve stejný den byla ukončena distribuce této stanice i na dalších satelitech Express AT1 (56°E) a Eutelsat 36B (36°E), kde vysílal program v rámci DTH služeb NTV Plus Vostok, resp. NTV Plus.satelit: Astra 1L (19,2°E)kmitočet: 11,112 GHzpolarizace: horizontálníSR: 22000FEC: 2/3norma: DVB-S2modulace: 8PSKid:service ID: 12510video PID: 2815 (HEVC/4K)audio PID: 2816 (MPEG)CA systémy: Viaccess ( CAID 0500, provider ID: 05 19 10 a 05 19 00), Irdeto (CAID 0624), Conax (CAID 0B00), Nagra MA (CAID 1867)Po vypnutí 4k programu Fashion One 4K mají zákazníci Skylinku nadále k dispozici programy v 4K. Z pozice 19,2°E mohou sledovat dokumentární a adrenalinový kanál Insight UHD a také dokumentární kanál Love Nature 4K. Posledně uvedený program je poskytován z pozice 13°E a pouze na kartách Viaccess Orca. Vedle těchto dvou programů může divák přijímat i volně vysílané programy ve 4K - například UHD1 by Astra / HD+ (přes den), SES UHD Demo, QVC UHD, QVC Zwei UHD, NASA UHD, Hot Bird 4 k1, Fashion TV 4K a další.redakce