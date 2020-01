Skylink zruší servisní poplatek na Slovensku, v Česku jej zvýší

DNES!

Česká republika

služba stará cena do 28.2.2020 nová cena od 1.3.2020 Servisní poplatek (přes SIPO či inkaso) /měsíční platba 89,-Kč 119,-Kč Servisní poplatek /jednorázová úhrada na 12 měsíců 1399,-Kč 1499,-Kč Servisní poplatek /jednorázová úhrada na 24 měsíců 2399,-Kč 2699,-Kč

▲ Tabulka č. 1 - Ceník služeb platformy Skylink v České republice



Slovensko

služba stará cena do 28.2.2020 nová cena od 1.3.2020 Servisní poplatek (přes SIPO či inkaso) /měsíční platba 3,99 eur zrušen Servisní poplatek /jednorázová úhrada na 12 měsíců 55,60 eur zrušen Servisní poplatek /jednorázová úhrada na 24 měsíců 95,80 eur zrušen Mini /měsíční platba neexistuje 5,80 eur Mini /roční platba neexistuje 69,60 eur CS /měsíční platba 4,97 eur 6,00 eur CS /roční platba 59,64 eur 72,00 eur Film Europe + CS /měsíční platba 5,64 eur 6,20 eur Film Europe + CS /roční platba 67,68 eur 74,40 eur

▲ Tabulka č. 2 - Ceník služeb platformy Skylink na Slovensku



balíček stanice Mini AXN, FilmBox Plus, Československo HD, CS Horror, CS Film, Arena Sport 1, Sport 5, Viasat Explore, UP Network, CS History, MTV Europe, ducktv, Jojko, Nickelodeon a Leo TV + všechny stanice z původního balíčku DIGITAL

▲ Tabulka č. 3 - Programy v balíčku Mini v paketu Skylink na Slovensku



Ke zrušení konceptu Servisního poplatku nás přivedli změny na slovenském televizním trhu, které proběhly v posledních letech. Úprava některých cen byla vynucena rostoucími náklady. Zvýšení ceny jsme se rozhodli stávajícím plátcům Servisního poplatku vykompenzovat zatraktivněním programové nabídky. Namísto balíčku Digital si mohou předplatit mnohem atraktivnější balíček Mini za 5,80 eur měsíčně nebo 69,60 eur ročně. Za méně než 6 centů denně tak získají navíc 15 televizních stanic (AXN, FilmBox Plus, Československo HD, CS Horror, CS Film, Arena Sport 1, Sport 5, Viasat Explore, UP Network, CS History, MTV Europe, ducktv, Jojko, Nickelodeon a Leo TV) a taktéž přístup k internetové službě Skylink Live TV umožňující sledovat televizi až na 4 zařízeních v celé EU včetně 7 denního archívu a bohaté videotéky

Dne 1.3. vstoupí v platnost nový ceník služeb operátora satelitní platformy Skylink , který zvýší servisní poplatek v Česku. Na Slovensku ve stejný den dojde ke zrušení tohoto poplatku a zavedení nového balíčku služeb.Ve stejný den začne platit nový ceník Skylinku pro zákazníky z České republiky a ze Slovenska. Tentokrát budou změny v českém a slovenském ceníku odlišné. V českém ceníku dojde ke zvýšení servisního poplatku a to jak měsíčního, tak i plateb na rok a 2 roky. Slovenský ceník již Servisní poplatek neobsahuje. Místo něj si mohou zájemci pořídit nejnižší programový balíček s více programy.Český Skylink zvýší od března 2020 měsíční Servisní poplatek o 30 korun. Stávající poplatek 89,-Kč se zvýší na 119,-Kč.Změny čekají i zákazníky, kteří si službu platí jednorázově a to na období jednoho roku či dvou let. I tyto poplatky se zvýší. Jednorázová úhrada Servisního poplatku na jeden rok se zvýší o sto korun na 1499,-Kč (tj. 125 Kč měsíčně), v případě platby poplatku na dva roky cena vzroste o tři stovky na 2699,-Kč (tj. 112,50 Kč měsíčně).Slovenský Skylink od března (3/2020) zruší koncept servisního poplatku a zavede nový placený balíček Mini za cenu 5,80 eur měsíčně při úhradě platebními metodami SIPO nebo inkaso z účtu), resp. 69,60 eur ročně.Programy balíčku Digital již nebude možné přijímat bezplatně po úhradě servisního poplatku. Programy z balíčku Digital budou součástí všech placených balíčků, přičemž nejnižším balíčkem bude Mini.Další změnou v ceníku je úprava dvou cen prémiových balíčků - balíček CS nyní zájemce pořídí za 6 eur měsíčně, resp. 72 eur ročně a balíček Film Europe + CS TV za 6,20 eur měsíčně, resp. 74,40 eur ročně.," řekl Jaromír Glisník, člen představenstva společnosti M7 Group , která platformu Skylink provozuje.redakce