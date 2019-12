Skylink se rozšiřuje o program Trojka, Óčko Star z nového TP

včera

Trojka

Technické parametry pro naladění programu Trojka:

ÓČKO STAR

Nové parametry pro naladění programu ÓČKO STAR:

TA3 HD ve Skylink Live TV

Provozovatel česko-slovenské satelitní platformy Skylink , společnost M7 Group informuje o zařazení slovenského programu Trojka, změně parametrů hudebního programu ÓČKO STAR a rozšíření internetové televize Skylink Live TV o program TA3 HD.Ještě před Vánoci získají všichni zákazníci Skylinku přístup k novému slovenskému programu -, který je již třetím programem slovenské veřejnoprávní televize RTVS. Trojka má být pohodová, oddychová a bude prezentovat to nejlepší, co se vytvořilo v Československé a později ve Slovenské televizi. Jejím programovým základem bude bohatý televizní archív, který divákům přinese široké spektrum pořadů všech žánrů - od dokumentů, přes dramatické, hudební a zábavní pořady až po publicistiku a vzdělávání. Zkušební promo vysílání začne již 19. 12. a na řádné vysílání pak přejde 22. 12. v 6 hodin ráno. Program bude vysílat 24 hodin denně.Program bude vysílat v SD kvalitě a bude součástí všech programových balíčků Skylinku. Do internetové televize Skylink Live TV pak bude zařazen hned počátkem roku 2020.Pozice ve FastScan 49Satelit: Astra 23,5°EKmitočet: 12 363 MHzPolarizace: VertikálníFEC: 3/4Symbolová rychlost: 29 500 kS/sNorma: DVB-S2/ 8PSKPilot: ONHudební programmění své vysílací parametry. Tato skutečnost se však dotkne jen těch zákazníků Skylinku, kteří používají stále přijímací zařízení bez funkce automatického ladění programů (FastScan). Program si mohou již nyní naladit na nové pozici, a to s použitím níže uvedených parametrů. Měli by tak učinit co nejdříve, protože již 1. 1. 2020 bude vysílání na původní pozici ukončeno.Satelit: Astra 23,5°EKmitočet: 12 168 MHzPolarizace: VertikálníFEC: 3/4Symbolová rychlost: 27 500 kS/sNorma: DVB-SV internetové televizi Skylink Live TV přibyl další program - jedná se o slovenskou zpravodajskou stanici. Program je zařazen do balíčku Digital, takže je k dispozici všem zákazníkům Skylinku.redakce