Fotelka začala oficiálně poskytovat služby na 51,5E

▲ Obr č. 1 - Záběr z příjmu programu Markíza HD z platformy Fotelka



▲ Obr č. 2 - Záběr z příjmu programu JOJ HD z platformy Fotelka



▲ Obr č. 3 - Záběr z příjmu programu Nova Sport1 HD z platformy Fotelka



▲ Obr č. 4 - Záběr z příjmu programu Animal Planet HD z platformy Fotelka



Historie Obecné siete, Pantelio, Magnet-TV, Fotelka

▲ Obr č. 5 - Záběr z příjmu programu Eurosport1 HD z platformy Fotelka



Zhodnocení Fotelky

▲ Obr č. 6 - Záběr z příjmu programu Cartoon Network z platformy Fotelka



Programová nabídka

Operátor slovenské satelitní DTH platformy Fotelka zahájil poskytování služeb zákazníkům z běloruského telekomunikačního satelitu Belintersat 1 na orbitální pozici 51,5°E. Doposud provozovatel nabízel svoji televizní službu ze španělského satelitu Hispasat 30W-5 na pozici 30°W, kde byly všechny programy odpojeny.V těchto dnech musí dojít k přetočení přijímacích parabol u koncových zákazníků z pozice 30°W na 51,5°E - tedy o 81,5° směrem na východ. Jde o výraznou změnu orbitální pozice a tak se může stát, že někteří zákazníci platformy Fotelka o příjem programů přijdou. Naopak řada jiných klientů bude mít konečně možnost tuto službu přijímat.využívá na běloruském satelitu dva 54 MHz transpondéry. V kombinaci s parametry symbol rate 45 Msymb/s, FEC 8/9 dosahují tyto multiplexy kapacity 119,1 Mbit/s (celkově tedy 238,2 Mbit/s). Operátor Fotelky ale uvádí ještě třetí transpondér (11,350 GHz, pol. H), který momentálně využívá přímo operátor satelitu Belintersat 1.Na původním satelitu Hispasat 30W-5 používal operátor původně šest transpondérů každý se šířkou pásma 36 MHz. V poslední době provozovatel kapacitu značně zredukoval - na polovinu na 108 MHz (3x 36 MHz), čímž se provozovatel dostal na stejnou šířku, jako nyní na běloruské družici.Z pohledu kapacity v Mbit/s je ale situace odlišná - na španělské družici mají transpondéry SR 30 Msymb/s a FEC 5/6, zatímco na běloruské symbolovou rychlost 45 Msymb/s a FEC 8/9, čímž dosahuje operátor na pozici 51,5°E větší kapacity ale za cenu zhoršení signálové rezervy díky méně příznivému FEC.Fotelka a její sesterská B2B platformavysílá od 1.3.2020 kompletně nekódovaně ( FTA ) s výjimkou programů pro dospělé - Dorcel TV HD a Leo TV HD, které jsou opatřeny systémem podmíněného přístupu PanAccess. Délka volného (FTA) vysílání je pozoruhodná s ohledem na skutečnost, že vytváří nerovné podmínky na trhu pro ostatní televizní operátory. Placené programy mají ostatní operátoři řádně zakódované a za programy v jednotlivých balíčcích si účtují různé poplatky.Ve čtvrtek 16.4.2020 odpoledne došlo k zakódování dětských programů Disney Channel a Disney Junior a dokumentárních stanic National Geographic HD a Nat Geo Wild HD. Tyto programy jsou nyní dostupné jen zákazníkům Fotelky s příslušným tarifem.Ostatní stanice stále vysílají FTA. Diváci mají možnost díky této velmi rozsáhlé ochutnávce poznat programovou nabídku a seznámit se s kvalitou poskytovaných služeb ještě před tím, než začne zájemce si pořizovat předplatné. Služba je nabízena nejenom na území Slovenska ale i České republiky.* Poprvé se české a slovenské programy na pozici 51,5°E objevily v rámci technických testů Obecné siete dne 13. března 2017. Tehdy se jednalo o jediný transpondér, který operátor pro tyto potřeby používal. Postupně provozovatel zaktivoval další čtyři transpondéry.* Platforma následně dostala název Pantelio a sloužila jako B2B služba pro distribuci do kabelových sítí.* Během svého prvního působení na 51,5°E došlo opakovaně k zarušení některých transpondérů sousedním satelitem TürkmenÄlem/Monacosat, který je zaparkován na pozici 52°E.* V červnu 2018 se operátor platformy rozhodl pro nečekaný krok - přesun služby na pozici 30°W, kde si pronajal šest 36 MHz transpondérů v jednom pásmu a v jedné polarizaci. Tato strategie měla umožnit příjem více programů současně v rámci jedné domácnosti na jeden kabel a také přijímat programy na přijímačích, které měly potíže s dekódováním vysokých datových toků.* Na pozici 30°W vedle Pantelia působila také DTH platforma Magnet TV , která se na trhu udržela jen několik málo měsíců. Služba byla později nahrazena novou službou Fotelka, která funguje dodnes.* Pozice 30°W přinesla značný impuls k rozvoji programové nabídky. Provozovatel rozšířil a vylepšil službu o slovenské regionální stanice, některé z nich i v HD rozlišení a také jako první nabízel balíček programů v Ultra HD rozlišení, včetně Travelxp 4K a také jako první 4K programy přestal nabízet.* Vedle systému PanAccess operátor začal testovat také kryptovací systém Irdeto.* Od začátku roku 2020 postupně operátor opouštěl transpondéry a ponechal si jen tři. Změnil FEC ze 3/4 na 5/6, aby mohl zachovat klíčové programy.* Dne 14. dubna 2020 operátor nečekaně začal poskytovat svoji DTH službu Fotelka ze staronové pozice 51,5°E. Během rekordně krátké doby - tří dnů ukončil souběh distribuce na 30°W a 51,5°E a poskytuje nyní televizní službu jen z pozice 51,5°E.(text obsahuje subjektivní hodnocení)* Fotelka nabízí řadu programů, které nejsou v žádné jiné DTH platformě u nás, případně jsou jinde jen v SD. Například Arena Sport 2 HD, Leo TV HD, Fine Living HD, regionální TV9 a TV Central, dále TV Romana, Food Network HD, Baby TV či Hobby TV.* Fotelka je řádně zaregistrovaná u slovenského i českého regulátora pro rozhlasové a televizní vysílání (RVR, resp. RRTV). Proto je překvapivé, že v nabídce nejsou žádné free tv kanály skupiny Nova (TV Nova, Nova 2 Nova Cinema či Nova Gold ).* Technická kvalita většiny programů Fotelky je kvalitní. V nabídce se najdou programy se slabší technickou kvalitou - například Nova Sport 1 HD, která poměrně kostičkuje. Bohužel u většiny dochází na nové družici k nepravidelnému rozpadu obrazu. Navíc je řada programů bez zvuku, např. Bratislava TV, Filmbox Premium HD, Filmbox Extra HD atd. Výpadky zvuku vybraných programů byly častým jevem i na Hispasatu.* Zatím operátor nemá na většině stanic správně nastaveno pojmenování zvukových stop (audio description). HbbTV je k dispozici pouze u programu Dajto HD. Operátor na družici Hispassat používal svoje vlastní HbbTV s TV archívem řady stanic, to zde zapojeno zatím není.* Vysoké (nepříznivé) FEC 8/9: Tohle je poměrně neobvyklý parametr FEC s ohledem na skutečnost, že služba má sloužit pro koncové zákazníky. Na evropském trhu není žádná jiná DTH služba, která by používala FEC 8/9. V tomto směru má Fotelka prim a mnohé satelitní přijímače s CA moduly PanAccess budou mít značné problémy s dekódováním této služby. Můžeme jen spekulovat, proč zde není zapojené také Irdeto, jako tomu bylo na Hispasatu.* Již druhé stěhování B2B/DTH služby. Rovněž neobvyklé je druhé stěhování platformy v relativně krátkém období. Není nic neobvyklého, že DTH služba se časem přesune na jiný satelit - například z důvodu změny majitele či z důvodu nových příležitostí (nabídka kapacity za výhodnou cenu). Návrat na opuštěnou pozici je krokem nečekaným.satelit: Belintersat 1 (51,5°E)kmitočet: 11,230 GHzpolarizace: horizontálníSR: 45000FEC: 8/9norma: DVB-S2modulace: 8PSKJednotka HD, Dvojka HD, JOJ HD, Markíza HD, Doma HD, JOJ PLUS HD, Dajto HD, WAU HD, TA3 HD, TV Lux, Jojko, Cartoon Network, ČT1 HD, ČT2 HD , ČT Sport HD, Trojka, TV Barrandov HD, Leo TV HD, ČT:D ČT art HD, ČT24 HD, Prima Plus HD, Travel Channel HD, National Geographic HD, Disney Junior, JOJ Cinema HD, ID HD (Investigation Discovery HD), Eurosport 2 HD, Nova Sport 1 HD, Arena Sport 2 HD, Disney Channel, Nickelodeon, Fine Living HD, Nick Junior, ProSieben, TV Severka, TV Vega, Senior TV HD, Hronka TV HD, TV Považie, TV7, TV Bratislava HD, Fotelka TV (nevysílá)satelit: Belintersat 1 (51,5°E)kmitočet: 11,290 GHzpolarizace: horizontálníSR: 45000FEC: 8/9norma: DVB-S2modulace: 8PSKBoomerang, Šlágr 2, TV Central, TV9, Prima COOL HD (Test PC 26), Animal Planet HD, Prima ZOOM HD (Test PZ 28), Discovery Science HD, Prima Comedy Central, Šlágr TV, TV Noe HD, Nova International , Nova Sport 2 HD, TVP Polonia, TV5 Monde FBS, Rai1, UA TV, FilmBox HD, FilmBox Extra HD, FilmBox Premium HD, FilmBox Plus, Nat Geo Wild, Discovery Channel HD, TLC, Prima LOVE HD (Test PL 77 HD), Fishing and Hunting, TV Romana, Food Network HD, Mňam TV, Eurosport 1 HD, Arena Sport 1 HD, Sport 5, Baby TV, VH1 Europe, Retro Music TV, Rebel TV, Hobby TV, Senzi TV, Prima KRIMI HD (Test PK 140), Dorcel TV HD, M1 HD, M2 HD, Duna World, FilmBox Familyredakce