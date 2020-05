AB TereBox 2T - slušný set top box pro DVB-T2/HEVC

DNES!

▲ Obr č. 1 - AB TereBox 2T, přední panel (foto výrobce)



▲ Obr č. 2 - AB TereBox 2T, boční panel (foto výrobce)



▲ Obr č. 3 - AB TereBox 2T, zadní panel (foto výrobce)



Popis přijímače

▲ Obr č. 4 - AB TereBox 2T, dálkové ovládání (foto výrobce)



▲ Obr č. 5 - AB TereBox 2T, info lišta



Příjem programů a chování přijímače

▲ Obr č. 6 - AB TereBox 2T, single EPG



DVB-T

▲ Obr č. 7 - AB TereBox 2T, multi EPG



▲ Obr č. 8 - AB TereBox 2T, podrobné info o pořadu



▲ Obr č. 9 - AB TereBox 2T, seznam programů



▲ Obr č. 10 - AB TereBox 2T, hlavní menu



▲ Obr č. 11 - AB TereBox 2T, vyhledávání kanálů



Multimédia

▲ Obr č. 12 - AB TereBox 2T, ruční vyhledávání multiplexů



▲ Obr č. 13 - AB TereBox 2T, editace programů



Nahrávání

▲ Obr č. 14 - AB TereBox 2T, nastavení časovače



▲ Obr č. 15 - AB TereBox 2T, aktualizace software z USB disku



▲ Obr č. 16 - AB TereBox 2T, přehrávání audio nahrávek



Nový software 1.4.3-1254 (15.4.2020)

▲ Obr č. 17 - AB TereBox 2T, formátování HDD



▲ Obr č. 18 - AB TereBox 2T, správce záznamů na HDD



▲ Obr č. 19 - AB TereBox 2T, záznamy na HDD



▲ Obr č. 20 - AB TereBox 2T, informace o software



Závěr

Na našem trhu se objevil další set top box pro příjem digitálního pozemního vysílání od slovenského distributora satelitní techniky firmy AB-COM, s.r.o. a to přijímač AB TereBox 2T.Tento zbrusu nový model tak doplňuje flotilu „AB“ set top boxů, mezi které patří oblíbené modely AB CryptoBox 702T HD a AB CryptoBox 702 T mini HD.AB TereBox 2T je docela malý Full HD set top box umožňující příjem pozemního digitálního vysílaní nebo digitálního kabelového vysílání. Přijímač úspěšné prošel certifikačním procesem u Českých radiokomunikací a získal tak pečeť „DVB-T2 ověřeno“.Přijímač je určen pro méně náročné zákazníky, má jednoduchou obsluhu, stabilní a hlavně trvalou softwarovou podporu ze strany dovozce, který úzce spolupracuje s výrobcem.Přijímač umožňuje příjem SD a HD programů v normě DVB-T/T2 a DVB-C s kompresí MPEG-2, MPEG-4/H.264 a HEVC/H.265. Přístroj pracuje ve video rozlišení až 1080p.Přijímač umožňují nahrávání na externí USB pevný disk nebo flash disk. K dispozici jsou i některé multimediální funkce. Multimediální přehrávač dokáže přehrát řadu AV formátů. Přístroj nemá RJ45 konektor, proto zde nejsou k dispozici žádné síťové funkce, které většina běžných zákazníků nikdy nevyužije.Přijímač se dodává v černém provedení s malými rozměry 128 x 28 x 95 mm (Š x V x H). Na předním panelu se nachází čtyřmístný displej, základná tlačítka pro obsluhu přijímače a dvě stavové LED diody.Na zadním panelu nacházíme IEC konektor, konektor SCART, optický audio S/PDIF konektor a HDMI konektor. USB 2.0 konektor se nachází na boku přijímače, tak jako konektor pro připojení externího IR čidla (není součástí balení, lze ho volitelně dokoupit).Pozornému oku neujde z druhého boku přijímače čtečka vestavěného dekodéru.Součástí balení je návod k obsluze v angličtině, češtině a slovenštině, napájecí adaptér 5V/1,5A. HDMI kabel není součástí balení.V přijímači, který dostane do rukou zákazník, byl software 1.4.3.1254 z 13.3.2020. Při prvním spuštění přijímače se na obrazovce objeví průvodce instalací, který je jednoduchý. Zvolíme jazyk menu, zemi instalace, video rozlišení, poměr stran obrazu, napájení antény, zapnutí nebo vypnutí letního času a jaké kanály se mají vyhledávat, zda pozemní v normě DVB-T/T2 nebo kabelové v normě DVB-C.Poté již přijímač automaticky naladí všechny multiplexy dostupné ve vaší oblasti.V mém případě přijímač naladil všechny programy v normácha v DVB-T2 co jsou v mé lokalitě dostupné. Naladil jsem tak i všechny přechodové multiplexy v DVB-T2 provozované společnostmi ČRa a Digital Broadacasting.Rovněž jsem naladil rakouský multiplex A v DVB-T2, který je již v mé lokalitě na hranici příjmu. Rakouská televize ORF zde používá zvukovou stopu v normě Dolby Digital+, kterou přijímač zpracoval bez potíží.Přepínání mezi programy je standardní (cca 2-3 sec). Obrazová kvalita byla na HD i SD programech velmi dobrá. Testován byl pouze HDMI výstup. Pro starší CRT TV je zde k dispozici analogový AV výstup v podobě SCART konektoru.Dálkové ovládání se používá jiné než u ostatních modelů AB CryptoBox. Směrovost dálkového ovládání je dostatečně široká, tlačítka se dobře mačkají a ovládání je přehledné. Ovládání je o trochu menší než předchozí model a tlačítka nejsou tolik vystouplá.K dispozici jsem měl i původní dálkové ovládání, které s přijímačem pracovalo bez problémů.Pro zejména seniory lze dokoupit speciální dálkové ovládání MiniS , které obsahuje pouze základní tlačítka pro obsluhu přijímačů AB CryptoBox. Toto dálkové ovládání má elegantní vzhled a velká tlačítka, která se dobře mačkají.Změnila se i grafická podoba menu oproti předchozím modelům. Síla a kvalita signálu je zobrazována v info banneru klasickým teploměrem. Hodnotu v procentech najdeme až při ručním ladění jednotlivých multiplexů. Seznam programů lze editovat, programy lze přesouvat, mazat a zamknout.Informační lišta obsahuje informace o běžícím a následném programu. Podrobné informace o pořadu nejsou nikterak oříznuty. Informace jsou pěkně čitelné a jsou umístěny přes celou šířku obrazovky.Audio stopa nelze uložit na předvolbu (nahlášeno dovozci), titulky ano.Elektronický programový průvodce EPG je obstojně zpracovaný. Je k dispozici klasická mřížka s několika programy v časové ose, tak i EPG samostatného programu na několik dní dopředu. České a slovenské znaky se zobrazují v pořádku. Přijímače umí zobrazit EPG až na 7 dní dopředu, pokud je provider vysílá.Pomocí EPG můžeme programovat i časovač záznamů. K dispozici je vestavěný OSD teletext. I zde české a slovenské znaky se zobrazují v pořádku. Jas displeje přijímače nelze nastavit, ale myslím, že to není třeba. Displej má výborné provedení, nesvítí jako „vánoční stromeček“ včetně stavové LED diody (červená - pohotovostní stav, zelená - provoz). S tím svitem LED diod to výrobci často velmi přehánějí, takže tady má výrobce pochvalu.Zahřívaní set top boxu je minimální. Krásná funkce, vhodná zejména pro montážníky, je možnost si zazálohovat nejen naladěné programy, ale i veškeré nastavení v menu na USB flash disk a to pak použít v jiném přijímači.Multimediální přehrávač si poradil s přehráváním souborů avi, divx, xvid, mov, mkv, m2ts, ts, mpg, mp4, flv a wav. Protože přijímače podporují kodek HEVC/H.265, tak lze přehrát videa s tímto kodekem do rozlišení 1080p.Samozřejmě záleží na jakém video a audio kodeku je soubor vytvořen. Tedy ne všechny soubory přehrajete úspěšně.Přijímače rovněž umí zobrazit fotografie ve formátu JPEG, BMP nebo GIF a přehrát hudbu ve formátu MP3 (WAV neumí). DTS audio je kupodivu podporováno. Načítání obrázků bylo rychlé, přechodové efekty mezi obrázky nelze deaktivovat.Do přijímače nelze vestavět pevný disk. USB 2.0 port je k dispozici pouze jeden a je umístěn na boku přijímače. Pro účely nahrávání jsem použil USB pevný disk Western Digital My Passport s kapacitou 500 GB.Formátování disku lze provést přímo přijímačem a zvolíte si, jakým souborovým systémem to má být provedeno, k dispozici je FAT32 a NTFS. Přijímač neumožňuje detekci rychlosti disku. Můžete nahrávat jeden program a současně se na druhý program z téhož multiplexu dívat.Přijímač také podporuje funkci timeshift - časový posun. Vytvořené nahrávky jsou s příponou „ts“ (výchozí nastavení). Nahrávky lze přenášet do PC. Nahrávky z nekódovaných programů lze rovnou přehrávat a dále zpracovávat.Pro přehrávání v PC jsem použil program Media Player Classic, lze použít i program VLC media player. Nahrávky obsahují audio stopy a titulky ( EPG a TXT data nikoliv).Drobná chyba v překladu je při opětovném spuštění záznamu, kde se nás přijímač dotáže „Pokračovat ve hře?“ místo „Pokračovat v přehrávání?“ Chyba nahlášena dovozci k nápravě.Při nahrávání bliká neustále červená tečka vpravo nahoře v obraze, což působí otravně, požádal jsem dovozce o časové omezení této signalizace.Převíjení záznamů na přijímači je možné v rychlostech 2x, 4x, 8x, 16x a 32x. Převíjení je plynulé. Zpomalené převíjení záznamů není k dispozici.Dovozce těchto set top boxů uveřejnil na svých webových stránkách nový řídící software pro tento set top box, který si můžete stáhnout zde Pružně tak reaguje na všechny (!) moje výše uvedené připomínky. Co tedy je v tomto softwaru nového:• audio stopu lze již uložit na předvolbu kanálu (např. Dolby Digital)• po spuštění nahrávání červená tečka v pravém roku obrazovky po pár sekundách sama zmizí• opraveny drobné chyby v CZ překladuAktualizaci softwaru provedete velmi jednoduše.Stačí si stáhnout výše uvedený software, rozbalit ho a soubor s příponou „.bin“ umístit na prázdný flash disk. Poté disk připojíte k set top boxu a půjdete do menu Systém/ USB aktualizace.Režim inovace zvolíte „Hlavní kód“ a aktualizační soubor si najdete na připojeném USB flash disku. Poté již stačí zvolit položku „Start“ a vyčkat než aktualizace proběhne, trvá to jenom chvilku a to je vše.AB TereBox 2T je jednoduchý FULL HD set top box určené pro méně náročné zákazníky, kteří požadují bezproblémové sledování pozemního digitálního vysílání již v novém standardu DVB-T2/HEVC.Přijímač umožňuje nahrávání na externí pevný disk nebo flash disk a umožňuje i přehrávání některých multimediálních souborů. Přístroj získal od Českých radiokomunikací pečeť „DVB-T2 ověřeno“ a je tak plně způsobilý pro příjem pozemního digitálního vysílání v nové normě DVB-T2/HEVC u nás.Přijímač má také vestavěnu jednu čtečku universálního dekodéru, která akceptuje řadu dekódovacích karet včetně karty Irdeto slovenské pozemní platformy Plustelka.Za zapůjčení přijímačů děkuji společnosti AB-COM, s.r.o. Tento set top box je možné zakoupit na e-shopu dovozce:Doporučená maloobchodní cena: 770,- CZK s DPH nebo 28 € s DPHIng. Martin Švehlík