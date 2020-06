T-Mobile, Slovak Telekom a Digi SK nabídnou VOD obsah Discovery, časem i Eurosport 4K

DNES!

Z našeho rozšířeného partnerství s T Mobile Czech Republic, Slovak Telekom a Digi Slovakia jsme opravdu nadšeni. Nacházíme se v situaci, kdy lidé mnohem více než dříve potřebují kvalitní obsah, a my se radujeme z množství populárních pořadů a významných sportovních událostí, které se znovu vrátí na obrazovky. Náš široký vzdělávací obsah nově dostupný na vyžádání uspokojí každou zvídavou mysl, ať už jde o fanoušky známých tváří z pořadů MythBusters (Bořiči mýtů) nebo Irwinovi, o nadšence do stavitelství, vědy nebo dětských kuchařských soutěží nebo diváky zajímající se o první přistání na Měsíci. Díky budoucímu zprovoznění kanálu Eurosport 4K na českém a slovenském trhu dokážeme uspokojit diváckou poptávku po prémiovém obsahu v té nejlepší kvalitě. Naše rozšířené partnerství se společnostmi T-Mobile, Slovak Telekom a Digi Slovakia jsou jasným důkazem kvality, kterou našim divákům přinášíme. Zároveň je to velký krok pro náš lokální rozvoj a myslím si, že naše fanoušky v České a Slovenské republice čeká ještě spousta dalších skvělých novinek

Máme radost, že jako přední poskytovatel multimédiálního obsahu na Slovensku a nejrychleji rostoucí hráč na poli TV služeb v České republice můžeme svým zákazníkům nabídnout možnost sledovat širokou paletu exkluzivních a originálních pořadů z oblasti dokumentaristiky, životního stylu, filmů a samozřejmě bohatý sportovní obsah na Eurosport kanálech. Těšíme se na další spolupráci, včetně nového vzdělávacího obsahu Video on Demand a Eurosport 4K

Programy americké společnosti Discovery budou nadále dostupné zákazníkům televizních služeb T-Mobile, Slovak Telekom a Digi Slovakia. Od června si navíc mohou vychutnat speciální vzdělávací VOD obsah nebo v budoucnu Eurosport 4K.Společnost Discovery oznámila rozšíření spolupráce s T-Mobile Czech Republic, Slovak Telekom a Digi Slovakia. Díky dohodě s operátory mohou zákazníci sledovat i nadále tradiční lineární programy jako Eurosport 1, Eurosport 2, Discovery Channel, TLC, Travel Channel, Animal Planet, Fine Living, Investigation Discovery, Discovery Science a Discovery Turbo Extra (DTX) a také speciální vzdělávací obsah v podobě VOD služby (video na požádání) a Eurosport 4K, který bude spuštěn v budoucnu.Zákazníci zmíněných tří televizních platforem (včetně satelitních služeb jako T-Mobile SAT TV , Magio Sat a Nová Digi TV SK ) mohou sledovat všechny čtyři tenisové Grand Slamy, ATP turnaje, největší cyklistické závody roku včetně Tour de France nebo Olympiády. Tento sportovní obsah bude navíc v budoucnu dostupný v ještě atraktivnější a působivější UHD kvalitě díky stanici Eurosport 4K. Diváci si mohou současně vychutnat oblíbené pořady zachycující skutečný svět, jako jsou Zlatá horečka (Golden Rush, DC), Zničená minulost (Blowing Up History, DC), NASA & SpaceX: Cesta do budoucnosti (NASA & SpaceX: Journey to the Future, DC), Dr. Pimple Popper (TLC), 90denní snoubenci (90 Day Fiancé, TLC), Jak si vybrat správné šaty (Say Yes to the Dress, TLC) nebo Bizarní jídla s Andrewem Zimmernem (Bizarre Foods with Andrew Zimmern, Travel Channel). Vzdělávací pořady budou dostupné od června jako video na vyžádání (VOD) a nabídnou divákům podívanou, která pobaví a zaujme celou rodinu.Lucie Bayer, Senior Manager, Distribution & Business Development Discovery CEEMCA, uvedla: „.“Andrej Miklánek, vedoucí televizního obsahu a rozvoje TV služeb ve společnostech Slovak Telekom a T-Mobile Czech Republic, uvedl: „.“redakce