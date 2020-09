Sky Arts začal vysílat pro všechny a FTA

DNES!

▲ Obr č. 1 - Sky Arts - záběr z příjmu stanice



technické parametry:

Operátor placené televize Sky UK provedl změnu v distribuci jednoho ze svých tématických kanálů. Stanicepřešla z placeného vysílání na volné šíření ( FTA ). Kanál je díky tomu dostupný pro všechny britské domácnosti a satelitní diváky, kteří přijímají vysílání z pozice 28,2°E v evropském svazku.Provozovatel s předstihem přešel na FTA vysílání, které bylo původně plánováno od 17. září 2020. Od uvedeného data bude program Sky Arts oficiálně dostupný v britské pozemní platformě Freeview a rovněž v satelitní službě Freesat UK vedle placené služby Sky UK. Díky tomuto kroku bude program dostupný většímu počtu diváků.Program Sky Arts je dostupný zdarma jen v klasickém SD rozlišení v kodeku MPEG-2. HD distribuce je nadále zakódována a přístupná jen abonentům Sky UK. Podobně jako rozšířená knihovna Sky Arts On Demand, s více než 2 tisíci hodinami pořadů, zůstane exkluzivně dostupná zákazníkům Sky UK a NOW TV entertainment pass.Se vstupem Sky Arts do Freeview dojde k menší změně v programových pozicích. Sky Arts obsadí 11. pozici, zatímco populární zábavní kanál Pick TV se přesune z 11. na 34. předvolbu. Na platformě Freesat UK se objeví na 147. pozici.Sky Arts je jediný britský kanál věnovaný umění a kultuře. V rámci zahájení bezplatného vysílání se program Sky Arts pustí do ambiciózního programu podpory a propagace umění v životně důležitém období pro kulturní sektor.Milovníci umění si budou moci užít širokou škálu programů, které oslavují hudbu, kulturu a umění.satelit: Astra 2E (28,2°E)frekvence: 12,070 GHzpolarizace: horizontálníSR: 27500FEC: 5/6norma: DVB-Smodulace: QPSKservice ID: 5752video PID: 526 (MPEG-2/SD)audio PIDy: 656 (MPEG, anglicky), 659 (MPEG, anglicky)CA systém: žádný, FTAredakce