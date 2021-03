Multiplex 24 spustil nový vysílač ve Zlínském kraji

DNES!

▲ Mapa č. 1 - Pokrytí DVB-T2 multiplexu 24 z vysílače Brumov-Bylnice (mapa: Digital Broadcasting)



▲ Mapa č. 2 - Pokrytí Česka DVB-T2 multiplexem 24 (mapa: Digital Broadcasting)



Televizní programy, které jsou aktuálně šířeny v multiplexu 24:

Společnost Digital Broadcasting pokračuje v rozšiřování pokrytí a dokrytí své digitální celoplošné vysílací sítě o další vysílače. Dnes uvedla do provozu vysílač ve Zlínském kraji - konkrétně Brumov-Bylnice. Zlepší pokrytí při hranicích se Slovenskem.Nový vysílač DVB-T2 multiplexu 24 byl spuštěn dnes v 8 hodin ráno. Jedná se o vysílač Brumov-Bylnice z lokality CETINu a pracuje na K42 spolu s vysílači Zlín - Segment, Uherské Hradiště - Rovnina, Slavičín - Hrádek a Frenštát pod Radhoštěm - Velký Javorník v rámci jednofrekvenční SFN síti.Vysílačpracuje se výšce 532 metrů nad mořem v horizontální polarizaci a s výkonem 501 Wattů ERP a zajistí pokrytí měst a obcí jako Slavičín, Rokytnice, Brumov-Bylnice a Valašské Klobouky.Brumov-Bylnice je v pořadí 75. vysílačem DVB-T2 multiplexu 24 a díky němu celá vysílací síť dosahuje pokrytí k 10.140.032 obyvatel České republiky (97,1%) a 92,2% území Česka.DVB-T2 multiplex 24 je jedinou celoplošnou terestrickou sítí v České republika, která umožňuje zároveň regionální vysílání v hlavním městě a v jednotlivých krajích.Nova, Nova Action Nova Gold , Paramount Network, JOJ family, RELAX, REBEL, CS Mystery, ABC TV, GALERIE, KLENOT TV, SPORT 5, ŠLÁGR TV a Televize přes anténu.JTV, ZAK TV, rtm plus Liberecko, V1, Info TV Brno a Jižní Morava, TV MORAVA, POLAR HD, LTV PLUS a TVS.Radio Čas, Radio Čas Rock a Radio Dálnice.redakce