Multiplex 24 má další nový vysílač Buchov

▲ Mapa č. 1 - Pokrytí DVB-T2 multiplexu 24 z vysílače Buchov (mapa: Digital Broadcasting)



▲ Mapa č. 2 - Pokrytí DVB-T2 multiplexu 24 - celá Česká republika (mapa: Digital Broadcasting)



Aktuálně multiplex 24 šíří následující stanice:

Další zlepšení pokrytí území České republiky signálem druhé generace pozemního vysílání (DVB-T2) připravila společnost Digital Broadcasting pro svůj multiplex 24 . Nově je v provozu vysílač Buchov s pokrytím jižní části středních Čech.Vysílač Buchov pracuje na K44 s výkonem ERP 20 kW (43 dBW) v horizontální polarizaci z nadmořské výšky 675 metrů. Vysílací antény jsou ve výšce 33 metrů nad zemí.Nový vysílačje zapojen do jednofrekvenční vysílací sítě (SFN) s nedalekým vysílače. Ten funguje s výkonem téměř 40 kW ERP. Je proto možné, že řadě divákům se nyní zlepšil příjem televizních programů. Ostatní domácnosti získávají možnost naladit stanice, které doposud nebylo možné přijímat z důvodu slabého či nestabilního signálu.Vysílací antény na kótě Buchov jsou nasměrovány na sever (Votice, Benešov) a směr severovýchod a severozápad.Buchov je prvním letošním novým vysílačem multiplexu 24 ale celkově 74. vysílačem s celkovým pokrytím 92 procent území České republiky a 96,9% populace (tj. 10.123.671 obyvatel Česka).Přechod na DVB-T2 skončil v Česku na konci října loňského roku. Nyní společnost Digital Broadcasting dokrývá oblasti, kde doposud nebyl dostatečný či stabilní signál.Nova, Nova Action Nova Gold , Paramount Network, JOJ family, RELAX, REBEL, Retro Music TV, CS Mystery, ABC TV, GALERIE, KLENOT TV, SPORT 5, ŠLÁGR TV a Televize přes anténu.JTV, ZAK TV, rtm plus Liberecko, V1, Info TV Brno a Jižní Morava, TV MORAVA, POLAR HD, LTV PLUS a TVS.Radio Čas, Radio Čas Rock a Radio Dálnice