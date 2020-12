Multiplex 24 v Jižních Čechách z nového vysílače Miličín

DNES!

▲ Mapa č. 1 - Pokrytí DVB-T2 multiplexu 24 z vysílače Miličín (mapa: Digital Broadcasting)



Televizní programy, které jsou aktuálně šířeny v multiplexu 24:

K dalšímu rozšíření a zkvalitnění pokrytí pozemního televizního vysílání přistoupila společnost Digital Broadcasting . Firma včera ve 21 hodin uvedla do provozu nový výkonný vysílač Miličín pro oblast Jižních Čech.Vysílačpracuje na K30 s horizontální polarizací a výkonem ERP téměř 20 kW (přesně 19952 Wattů) a šíří programy DVB-T2 multiplex 24 . Svým signálem pokrývá Miličín a také další města jižně od vysílače - především Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí, Soběslav, Veselí nad Lužnicí a Soběslav a okolí těchto měst.Miličín je zcela nový DVB-T2 vysílač a pro kvalitní a stabilní příjem je proto nutné nasměrovat přijímací terestrickou anténu na novou vysílací kótu.Aktuálně má DVB-T2 multiplex 24 celkem 73 vysílačů a díky zlepšení pokrytí Jižních Čech dnes pokrývá 91,6 procent území a 96,8 procent obyvatel České republiky (10.117.055).Nova |T2, Nova Action |T2, Nova 2 |T2, Nova Gold |T2, Prima Comedy Central |T2, JOJ family |T2, RELAX |T2, REBEL |T2, Retro Music TV |T2, CS Mystery |T2, ABC TV |T2, GALERIE |T2, KLENOT TV |T2, Televize přes anténu |T2, SPORT 5 |T2 a ŠLÁGR TV|T2.JTV | T2, ZAK TV | T2, rtm plus Liberecko | T2, V1 | T2, Info TV Brno a Jizni Morava | T2, TV MORAVA | T2, POLAR HD| T2, LTV PLUS | T2 a TVS | T2Radio Čas, Radio Čas Rock a Radio Dálnice.redakce