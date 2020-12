55% českých domácností sleduje programy z DVB-T2

DNES!

▲ Obr č. 1 - Digitální pozemní TV u nás a v sousedních zemích (foto: ČRa)



Proces přechodu na DVB-T2 byl úspěšný a to i přesto, že situace v souvislosti s pandemií koronaviru přechod o několik měsíců zpozdila. Bezplatné pozemní televizní vysílání si zachovalo své postavení mezi ostatními platformami a nový standard přinesl divákům další výhody a nejmodernější služby. Mezi ně patří vysoké rozlišení, pružnost při vzniku nových TV programů či propojení s internetem prostřednictvím HbbTV. Rád bych divákům poděkoval, že celý proces zvládli spolu s námi a že pozemnímu televiznímu vysílání zachovávají i nadále vysokou přízeň. Věříme, že i do budoucna má terestrická platforma na trhu televizního vysílání své místo a bude stále hrát významnou roli

▲ Obr č. 2 - Způsob příjmu DVB-T2 (foto: ČRa)



Více než polovina českých domácností přijímá televizní programy na klasickou pozemní anténu. Svoji vedoucí pozici si tato televizní platforma udržela i po přechodu země na druhou generaci pozemního vysílání DVB-T2. Vyplývá to z průzkumu ATO.Přechod pozemního televizního vysílání na nový standard DVB-T2 byl završen 29. října 2020. Změna se týkala téměř 2,5 milionu českých domácností, které pozemní televizní vysílání využívají. Podle průzkumu, který pro České Radiokomunikace (ČRa) realizovala agentura Nielsen Admosphere, zůstává pozemní TV vysílání suverénně nejsilnější platformou. Udrželo si podobně vysokou oblibu, jakou mělo před začátkem přechodu, využívá ho stále zhruba 55 % českých domácností.Přechod na DVB-T2 souvisel s nutností uvolnění 700 MHz pásma pro rozvoj rychlých mobilních sítí páté generace (5G). Pro televizní vysílání zůstaly v pásmu UHF kanály 21 až 48.Společnost České Radiokomunikace pokrývá prostřednictvím tří celoplošných DVB-T2 sítí 99 procent domácností ze 78 vysílačů a 163 dokrývačů.Přechod na nový vysílací standard DVB-T2 odstartoval 27. listopadu 2019, kdy se vypnulovysílání programů České televize z vysílačů Praha Žižkov a Cukrák. Proces měl původně skončit na konci června letošního roku, nicméně nucená pauza zaviněná situací kolem COVID-19 proces protáhla do konce října.,“ říká generální ředitel CRA Vít Vážan.Je nutné poznamenat, že HbbTV není záležitostí nového vysílacího standardu DVB-T2. HbbTV aplikace fungovaly již ve vypnutýchsítích.Podle průzkumu sleduje diváci programy vysílané v DVB-T2 především přes set top box (52%). Zbývajících 48% diváků sleduje nové pozemní vysílání prostřednictvím televizoru, který již vysílání na nové platformě podporuje.Z pohledu způsobu příjmu DVB-T2 vede společná televizní anténa (STA), kterou využívá 51 procent diváků, vlastní venkovní anténu využívá 42% domácností a sedm procent přijímá programy na pokojovou anténu. A právě pokojovou anténu provozovatel sítí ČRa nedoporučuje kvůli možným problémům se stabilitou signálu.Ve starýchsítích ČRa se vysílalo 19 televizních programů. Žádná z nich nevysílala v HD rozlišení. S příchodem DVB-T2 se i v této věci situace změnila. Počet programů se zvýšil na 26 a zhruba 60 procent šířených stanic je v HD.Více než 1 milion televizorů je připojeno k internetu a mohou tedy využívat HbbTV aplikace s přístupem do televizních archívů, videím na vyžádání, interaktivním aplikacím, aktuálnímu zpravodajství, předpovědi počasí či panoramě.Pro využívání HbbTV aplikací je nutný televizor s podporou HbbTV, případně set top box. Aktuálně je na trhu 7 typů set top boxů s podporou HbbTV. Ceny těchto přístrojů začínají na 1200 Kč. Ceny certifikovaných televizorů s HbbTV začínají na částce 3 tisíce Kč.redakce