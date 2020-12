Multiplex 24 rozšířil pokrytí vysílačem Brno - Hády

DNES!

Druhé nejlidnatější město České republiky a jeho okolí se dočkalo zlepšení pokrytí území signálem DVB-T2. Nově jsou programy této sítě šířeny z vysílače Brno - Hády.Vysílač Brno - Hády začal šířit multiplex 24 dnes 17. prosince 2020 od 15 hodin a to na K46 (674 MHz) s horizontální polarizací a výkonem ERP 5 kW. Spolu s dalšími vysílači v jednofrekvenční síti (SFN) Barvičova (polarizace vertikální, ERP 10 kW) a Jihlavská (polarizace horizontální, ERP 10 kW) zvyšují pokrytí území města Brno a blízkého i vzdálenějšího okolí.Po spuštění vysílače Hády provozuje společnost Digital Broadcasting celkem 72 vysílačů DVB-T2 multiplexu 24, které k dnešnímu dni pokrývají 91,6 procent území České republiky a 96,8% populace (tj. 10.111.304 obyvatel).Nova |T2, Nova Action |T2, Nova 2 |T2, Nova Gold |T2, Prima Comedy Central |T2, JOJ family |T2, RELAX |T2, REBEL |T2, Retro Music TV |T2, CS Mystery |T2, ABC TV |T2, GALERIE |T2, KLENOT TV |T2, SPORT 5 |T2 a ŠLÁGR TV|T2.JTV | T2 , ZAK TV | T2, rtm plus Liberecko | T2 , V1 | T2, Info TV Brno a Jizni Morava | T2,TV MORAVA | T2, POLAR HD| T2, LTV PLUS | T2 a TVS | T2Radio Čas, Radio Čas Rock a Radio Dálnice.redakce