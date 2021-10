Antenna Group převezme 22 placených televizních kanálů

včera

▲ Obr č. 1 - Antenna Group a akvizice stanic (foto: satkurier.pl)



Antenna Group neustále hledá investiční příležitosti v mediálním sektoru po celém světě, region střední a východní Evropy pro nás zůstává důležitou destinací. Do tohoto regionu investujeme již více než 20 let a snažíme se poskytovat nejlepší zábavu a zpravodajství na místní úrovni. Tato akvizice je dalším krokem tímto směrem a zároveň otevírá perspektivu dalšího růstu na těchto trzích

S potěšením vítám ve skupině Antenna Group týmy Sony Networks ve Varšavě, Budapešti a Bukurešti. Společně obnovíme naše úsilí, abychom pobavili spoustu fanoušků, kteří důvěřují AXN a Viasat, a potvrdili tak naši pozici preferovaného obsahového partnera pro provozovatele placené televize a inzerenty, kteří sdílejí naše ambice rozvíjet trh placené televize ve střední a východní Evropě

Další významná akvizice je tady. Společnost Antenna Group získala portfolio Sony Pictures Television Network ve střední a východní Evropě - 22 placených televizních kanálů a dvě OTT služby na 12 trzích.Kanály známé pod značkami AXN a Viasat tak přecházejí pod křídla skupiny Antenna.Mezinárodní mediální skupina Antenna, která investuje a působí v Severní Americe, Evropě a Austrálii, pokračuje ve svém růstu a v rámci rozsáhlé investice v tomto regionu uzavřela dohodu se společností Sony Pictures Television o převzetí placených televizních kanálů AXN, Sony a Viasat ve střední a východní Evropě a služeb na vyžádání.Uzavřením dohody na více trzích a kanálů posiluje skupina Antenna Group svoji vedoucí pozici v regionu a má potenciál dále zvýšit svůj podíl na mediálním trhu ve střední a východní Evropě v rámci svého cíle oslovit více než 100 milionů diváků.Nově získané zábavní kanály a služby na vyžádání dosahují 90% penetrace placené televize s více než 24 miliony předplatitelů ve 12 teritoriích: Polsko, Maďarsko, Česká republika, Rumunsko, Bulharsko, Slovensko, Chorvatsko, Srbsko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Severní Makedonie a Černá Hora.22 kanálů, které zahrnují značky AXN a Viasat, nabízí atraktivní kombinaci původní produkce a mezinárodních programů z produkce velkých studií, včetně Sony Pictures Entertainment, CBS, Warner Bros, NBC Universal, Disney a eOne, které mají věrné a oddané fanoušky se silnou loajalitou ke značce.Skupina Antenna se bude snažit rozšířit nabídku svých kanálů o zpravodajství a zábavu, včetně prvotřídního studiového obsahu i místní produkce, a zároveň efektivně zvyšovat sledovanost a maximalizovat distribuční potenciál. Antenna Group bude hledat další investiční příležitosti ve společnostech produkujících obsah, televizních kanálech a OTT službách v regionu.Skupina Antenna Group v současné době oslovuje více než 150 milionů diváků.Jedinečné výsledky skupiny Antenna Group v oblasti investic ve střední a východní Evropě přispěly k pozoruhodné hodnotě přesahující 1 miliardu eur v Srbsku, Černé Hoře, Bulharsku, Rumunsku a dalších zemích východní Evropy. Díky svým bohatým zkušenostem s investicemi do televize a obsahu za posledních 30 let má skupina ideální předpoklady pro další rozvoj těchto oblastí.Theodore Kyriakou, generální ředitel společnosti Antenna Group, řekl: "."," uvedl Adam Theiler, generální ředitel společnosti Pay TV Antenna Group B.V.Společnost Antenna Group je přední mezinárodní mediální organizací v oblasti obsahu a zábavy, která vlastní a spravuje rozmanité portfolio globálních mediálních aktiv na různých platformách: televizi, OTT, rádio, digitální platformy, hudbu, vydavatelství a vzdělávání v Evropě, Severní Americe a Austrálii.Společnost Antenna byla jedním z prvních investorů do společností Facebook, Twitter a Spotify. Skupina Antenna Group má široké portfolio mediálních investic, včetně investic do společností The Raine Group, VICE Media a kultovní filmové a televizní produkční společnosti Imagine Entertainment. S celosvětovou sledovaností přesahující 150 milionů diváků skupina Antenna Group pokračuje v expanzi na nové trhy, což ukazuje potenciál pro významný růst.zdroj: satkurier.pl + Antenna Groupredakce