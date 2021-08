Kde hledat fotbalové ligy v sezóně 2021/2022

včera

▲ Obr č. 1 - Fotbal bude i na Premier Sport. Ilustrační foto



Arena Sport 1, Arena Sport 2

Nova Sport 1, Nova Sport 2

Premier League

O2TV Sport

Sport 1, Sport 2

ČT Sport

RTVS

Prázdniny jsou ve druhé polovině a to je období, kdy se postupně rozbíhají jednotlivé fotbalové soutěže. Ať už se jedná o anglický Championship, francouzskou Ligue 1, německý DFB Pokal či italský Coppa Italia.Všechny vyjmenované fotbalové soutěže mají jedno společné - začínají v první dekádě srpna.Některé další fotbalové soutěže (například v Číně a USA) začaly s novou sezónou již v dubnu, jiné měly první výkop v minulém měsíci. Další ligy většinou během srpna odstartují.Fotbalová sezóna se tedy postupně rozjíždí a fotbalový fanoušek se může těšit na pestrou nabídku televizních přenosů. Jen si musí hlídat stanici, která je bude vysílat.Ve spolupráci s webem tvsport.sk Vám server parabola.cz přináší přehled obsahu, který odvysílají české a slovenské stanice. Je nutné upozornit, že u některých lig nejsou doposud známí majitelé vysílacích práv. Nejspíš ještě probíhají vyjednávání s potenciálními zájemci z řady vysílatelů. A jak již bývá zvykem, broadcasteři fotbalových lig nemusí být známí ani před startem nové sezóny ale až klidně během rozehrané sezóny. Rozhodně nejde o neúctu k televizním divákům a sportovním fanouškům. Stále rostoucí ceny za vysílací práva totiž nutí vysílatele dlouho vyjednávat o ceně a rozsahu vysílacích práv.Na programech Arena Sport 1 a 2 mohou diváci vyhledávat anglickou Championship (vysílá i Premier Sport), anglickou League One a League Two. Také fanoušci rakouské Tipico Bundesligy, holandské Eredivisie či portugalské Primeira Liga se mohou spolehnout na to, že přenosy najdou na kanálech Arena Sport.Majitel sportovních kanálů Nova Sport 1 a Nova Sport 2 přinese svým divákům přenosy z anglické EFL Cupu, francouzské Ligue 1 a Ligue 2, německého DFB Pokalu, slovenské Fortuna Ligy (vysílá i Dajto ) a americkou MLS.Na stanici Premier Sport najdou diváci i v další sezóně přenosy z anglické Premier League a anglické Championship (vysílá i Arena Sport). Dále bude vysílat i skotskou Premiership.Na exkluzivní stanici O2TV Sport se vysílá česká Fortuna Liga.Na programech Sport 1 a Sport 2 společnosti AMC Networks International CE se mohou fotbaloví fanoušci těšit na španělský Copa del Rey, italskou Coppa Italia, tureckou Super Lig a některé přenosy Evropské ligy UEFA a Konferenční ligy UEFA (obě vysílá i ČT Sport a RTVS).Na veřejnoprávním sportovním kanálu ČT Sport nebude chybět ani fotbal. ČT divákům zprostředkuje přenosy z Národní ligy. Vysílá také vybrané zápasy z Evropské ligy UEFA a Konferenční ligy UEFA (také na Sport 1/2 a RTVS).Na programech slovenského veřejnoprávního vysílatele RTVS je k vidění Slovnaft Cup a zmíněné evropské fotbalové soutěže - Evropská liga UEFA a Konferenční liga UEFA (obě také na Sport 1/2, ČT Sport).Kde se objeví další fotbalové soutěže zatím není jasné a jisté. Čeká se na oznámení vysílatelů, případně na uzavření dohody s majitelem práv. Článek proto z těchto důvodů nemůže být kompletní.Text se zaměřil jen na české a slovenské stanice. Je možné, že některé přenosy a ligy budou dostupné divákům volně na některých zahraničních kanálech.redakce