DNES!

▲ Obr č. 1 - LED projektor V-LED50 WIFI KM0371, přední panel (foto: výrobce)



▲ Obr č. 2 - LED projektor V-LED50 WIFI KM0371, pohled z boku (foto: výrobce)



Popis projektoru

▲ Obr č. 3 - LED projektor V-LED50 WIFI KM0371, zadní panel (foto: výrobce)



▲ Obr č. 4 - LED projektor V-LED50 WIFI KM0371, dálkové ovládání (foto: výrobce)



Praktické použití

▲ Obr č. 5 - Soundbar KM0543 GHOST (foto: výrobce)



▲ Obr č. 6 - Soundbar KM0543 GHOST (foto: výrobce)



▲ Obr č. 7 - Soundbar KM0543 GHOST (foto: výrobce)



▲ Obr č. 8 - Soundbar KM0543 GHOST (foto: výrobce)



Screen monitoring

▲ Obr č. 9 - Soundbar KM0543 GHOST, dálkové ovládání (foto: výrobce)



Závěr

V dnešní recenzi si představíme zajímavý doplněk nejen do obývacího pokoje. Jedná se o jednoduchý a cenově dostupný LED projektor od firmy Kruger&Matz. Jako zdroj signálu pro projektor může posloužit např. satelitní přijímač, multimediální přehrávač nebo notebook. A máme pěkné domácí kino.Velikost projekční plochy je od 50“ do velmi slušných 120“. Pro velikost plochy 50“ je vzdálenosti mezi projektorem a promítacím plátnem 1,52 m, pro velikost plochy 120“ výrobce uvádí vzdálenost 3,48 m.Projektor pracuje ve FULL HD rozlišení 1920x1080p. Výrobce uvádí živostnost lampy skvělých 50 000 hodin, což je více než 5 let nepřetržitého sledování!Velkou výhodou je vestavěný WI-FI adaptér. Je možné tak elegantně streamovat filmy a fotky ze smatphonu nebo PC do projektoru. Projektor je možné umístit prakticky kdekoliv, na stůj, poličku, namontovat na strop místnosti. K dispozici jsou dvě regulační kolečka, jedno pro ostrost a druhé pro regulaci náklonu.• Nativní rozlišení: 1280x720p• Maximální rozlišení: 1920x1080p• Velikost projekce: 50-120“• Poměr kontrastu: 1500:1• Poměr stran: 16:9 / 4:3• Ostrost: manuální• Image flip: 0/180°• Typ lampy: LED 70 W• Úroveň šumu: <45 dB• Vzdálenost projekce: 1,5-3,5 m• Zabudovaný reproduktor: 3 W / 4 Ohm• Video: MPEG1, MPEG2, H.263, H.264, AVS, VC1, MJPEG? RV30, RV40, HEVC• Foto: JPG, PNG, BMP• Audio: MPEG1, MPEG2, LPCM, MP3• Spotřeba: 70 W• Spotřeba stand-by: < 0,5W• Operační teplota: 0-30°CProjektor se dodává v pěkném stříbrném provedení. Jeho rozměry jsou 222 x 170 x 91 mm. Hmotnost 1,4 kg. Na přední straně najdete LED projekční lampu s krytkou a IR čidlo.Ovládací tlačítka jsou umístěna na horní straně projektoru, tak jako kolečka pro regulace ostrosti obrazu a náklonu. Na boku naleznete konektorovou výbavu v podobě dvou HDMI vstupních konektoru, dále je zde analogový AV vstup v podobě jack konektoru, sluchátkový výstup v podobě jack konektoru a dva USB 2.0 porty. Napájecí zdířku 230 V najdete na druhém boku přístroje.Na zadní straně projektu pak najdete VGA konektor. Součástí balení je samozřejmě dálkové ovládání, napájecí kabel, AV video kabel jack -3x cinch a regulační šroubek pro výškové nastavení projektoru.Projektor má zabudovaný 3W reproduktor. Můžete si nastavit různé zvukové zabarvení např. hudba. Nicméně nesmíte zapomenout, že projektor má aktivní chlazení a to je samozřejmě slyšet. Takže zabudovaný reproduktor je dostačující pro méně náročné uživatele. Pokud někdo chce kvalitnější audio, musí zvolit např. soundbar.Po dobu testů jsem měl zapůjčený stero soundbar 2.0 také od firmy Kruger&Matz, typ KM0543 GHOST. Jedná se o nejlevnější typ tohoto výrobce. Tento soundbar se dá rozložit na dva kusy nebo ho používat v celku ve tvaru válce. Ve středu soundbaru se nachází ovládací tlačítka, která jsou podsvícená.Zvuk ze soundbaru byl velmi dobrý, výkon 2x 25 W, samozřejmě se to nedá srovnat s vestavěným reproduktorem v projektoru. Akorát mi u soundbaru chyběli trochu lepší hloubky, jinak jsem byl se zvukovým podáním velmi spokojen.Soundbar můžete propojit přes Bloototh nebo přes optický kabel. Nechybí ani dálkové ovládání.• Bluetoth 3.0• Dosah Bluetoth: do 8 m• Výstupní výkon: 2x 25 W• Velikost reproduktorů. 2x 2“• Frekvenční pásmo: 45 Hz - 25 kHz• Impedance: 2x 8 Ohm• S/N: 80 dB• THD: 1% (1 kHz, 1 W)• Citlivost audio vstupu: 700 mV• Spotřeba: 30 W• Spotřeba stand-by: < 0,5W• Napájení: 220 - 240 V, 50/60 Hz• Rozměry: 780 x 90 x 65 mmPřes HDMI jsem vyzkoušel připojit k projektoru osvědčený satelitní přijímač DreamBox DM900 UHD, který má perfektní obraz, vyzkoušel jsem také výborné multimediální centrum Homatics Box Q, které jsem již na webu parabola.cz představil.S projekcí jsem byl velmi spokojen. V této cenové relaci těžko najdeme něco lepšího. Zároveň můžete mít připojeny dvě zařízení před HDMI porty, přepínání mezi vstupy provádíte pomocí dálkového ovládání. Projektor reagoval na povely z dálkového ovládání prakticky okamžitě a ocenil jsem také poměrně široký úhel ovládání.Menu projektoru je k dispozici v češtině, překlad je s chybami, ale dá se v tom orientovat. Menu obsahuje celkem 4 položky: Možnosti, Obraz, Zvuk a Časovač. Zajímavá je nabídka pro nastavení obrazu. Jsou zde k dispozici čtyři obrazové režimy: Vivid, Standard, Soft+ a User. Poslední režim je individuálně nastavitelný, ten jsem také použil. Zde si můžete nastavit kontrast, jas, barevnou sytost a ostrost.Rovněž si zde můžete nastavit otočení obrazu podle toho, jak máte projektor umístěný. Časovač umožňuje automatické vypnutí projektoru podle nastavených minut. Časovač se dá také vypnout (výchozí stav).Pomocí tlačítka „source“ na dálkovém ovládání si přepínáte mezi video vstupy. Kromě dvou HDMI portů je zde k dispozici VGA port pro starší PC, screen monitoring (streamování přes WI-FI např. z vašeho smartphonu), AV (analogový AV vstup) a USB (přehrávání multimediálních souborů např. z flash disku).Díky této funkci můžete sledovat jakoukoliv spuštěnou aplikace na vašem smarthonu pomocí projektoru na velkém projekčním plátně. Stačí mít jen k dispozici na svém smartphonu funkci zrcadlení, např. Cast, Miracast apod. Přenos probíhá přes WI-Fi, takže odpadá složité propojování pomocí kabelů.Projektor V-LED50 WIFI KM0371 docela překvapil. Nabídnul velmi dobrou projekci až do velikosti 120“. Televizory velkých uhlopříček jsou mnohonásobně dražší. V kombinaci se soundbarem KM0543 GHOST získáváme docela pěkné domácí kino za opravdu velmi slušnou cenu.Použití projektoru je podmíněno setmělou místností, není ho možné používat při denním světle. Ale to je dané použitou technologií projektoru.Za zapůjčení projektoru a soundbaru děkuji firmě Pluton elektroprodejna z Třebíče.Maloobchodní cena: 3095,- Kč s DPHMaloobchodní cena: 1990,- Kč s DPHFirma nabízí předvedení projektoru v jejich showroomu a nabízí porovnání s jejich referenčním projektorem OPTOMA 4k.Ing. Martin Švehlík