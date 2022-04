5G Broadcast - co přinese nový standard pozemního vysílání

DNES!

▲ Obr č. 1 - Využití UHF spektra od roku 2011 (foto: ČRa)



Česko mezi prvními zeměmi 5G Broadcast

Přijímače pro 5G Broadcast

Výhody 5G Broadcast

▲ Obr č. 2 - Penetrace DTT v roce 2022 (foto: ČRa)



Aktuální stav v Česku a v EU

▲ Obr č. 3 - Podíly DTT v EU (foto: ČRa)



V tomto týdnu se Česká republika připojila k prvním zemím v Evropě, které testují nový celosvětový standard pro pozemní vysílání - 5B Roadcast. Divákům přinese nová vysílací forma řadu inovací, stejně tak i příležitosti pro vysílatele a provozovatele sítí 5G Broadcast.Ve středu 6. dubna 2022 spustila společnost České Radiokomunikace (ČRa) zkušební vysílání sítě v novém standardu 5G Broadcast. K distribuci používá jeden z volných kanálů v pásmu 700 MHz, který ještě před několika málo lety sloužil pro digitální pozemní vysílání (DTT). Nyní je použitý kanál součástí 700 MHz pásma, který je určen pro rozvoj rychlých mobilních sítí páté generace.ČRa pro testy 5G Broadcast použila v pásmu UHF volný 55. kanál (742 až 750 MHz se šířkou pásma 8 MHz). Zatím jediný vysílač 5G Broadcast pracuje z vysílače Praha - Žižkov (Mahlerovy sady) s výkonem ERP 32 kW. Používá se, stejně jako u ostatních DTT sítí na tomto vysílači, vertikální polarizace. Díky svému umístění vysílač pokrývá zhruba 17 procent obyvatel České republiky. Pokryté je hlavní město Praha a oblast Středních Čech. Signál se k divákům dostává i v dalších regionech, zejména v lokalitách ve vyšších nadmořských výškách a s dobrým terénním profilem k žižkovskému vysílači.První síť ve standardu 5G Broadcast je možné přijímat na přístrojích, které podporují tento nový vysílací standard. Bohužel, zatím na trhu takové přístroje chybí. Mobilní telefony, které se pyšní 5G standardem nestačí, musí podporovat 5G Broadcast.Časem se na trhu objeví nejenom mobilní zařízení jako jsou smartphony a tablety s podporou vysílání 5G Broadcast a také další přijímače. Podstatné je, že tento standard neexistuje jenom "na papíře" ale je i reálně testován z jednoho vysílače.Společnost ČRa se pustila do testování nové technologie 5G Broadcast, která divákům přinese ještě více možností. Předností tohoto standardu je možnost vysílat programy na všechna koncová zařízení v oblasti pokrytí. Odpadá tedy problém, který vzniká při běžných LTE či 5G sítích, kdy se stejný obsah posílá znovu na jednotlivá zařízení a hrozí přetížení sítí, zejména v období kdy se konají významné sportovní či kulturní události a je vyšší poptávka po obsahu a datech. 5G Broadcast dokáže v takových obdobích snížit zátěž mobilních sítí a nabídnout vysílatelům a koncovým divákům vysokou úroveň spolehlivosti.Další výhodou je, že 5G Broadcast je možné provozovat paralelně vedle stávajících vysílacích DVB-T2 sítí. Pro 5G Broadcast lze využívat stávající televizní spektrum a některé mobilní kmitočty.5G Broadcast dokáže propojit svět lineární televize se službami OTT. Klasické živé lineární vysílání bude možné sledovat bez nutnosti mobilní SIM karty a datového tarifu. Ten bude nutný až v okamžiku volby obsahu z archívu.Nový standard má velký potenciál pro mediální průmysl - například pro zábavu v autě a v mobilních zařízeních.Digitální pozemní vysílání využívá v Česku 54,5 procenta domácností, což je nadprůměr v porovnání původní osmadvacítky států EU (42%). Ještě více využívá pozemní televizi v Itálii (75%), Španělsku (74%), Řecku (70%) či Chorvatsku (69%).Po DTT (54,5%) české domácnosti nejvíce používají IPTV (22,2%), satelitní příjem (20,7%) a kabelovou televizi (12,3%). Kmitočty pro DVB-T2 jsou v Česku garantovány do roku 2030. Provozovatel sítí ČRa očekává, že je bude moci využívat i po tomto období. Nasazení 5G Broadcast do komerčního provozu se v Česku očekává po roce 2027. Do té doby bude provozovatel sítě provádět měření vnitřního a vnějšího fixního a portable příjmu. Bude hodnotit dopad změn technických parametrů na vysílání a příjem. Též bude otestováno nastavení SD přijímačů a příjem s prvními mobilními telefony s podporou 5G Broadcast. Operátor vyhodnotí inteoperabilitu s ostatními rádiovými sítěmi a porovná DVB-T2 s mobilními sítěmi.vysílač: Praha - Žižkovkanál: 55polarizace: vertikálnístandard: 5G Broadcast, FeMBMS, rel. 14 a 16výkon: 32 kWvýška antény nad zemí: 209 metrůpokrytí: Praha a Střední Čechy (cca 17% obyvatel ČR)technologie a měřící vybavení: Rohde & SchwarzČT Sport HD (1920x1080p50, HEVC)ČT 24 HD (1280x720p50, HEVC)CNN Prima News (1280x720p50, HEVC)ČRo Radiožurnál (AAC-LC 128 kbit/s, stereo)redakce