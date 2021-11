Budou satelity brzy vypouštěny bez raket?

DNES!

Společnost SpinLaunch pracuje na svém alternativním startovacím systému od roku 2015

Suborbitální urychlovač

▲ Obr č. 1 - Ilustrační foto (foto: Spinlaunch)



Myšlenka vynášení na oběžnou dráhu bez raket byla zkoumána již v minulosti

Společnost SpinLaunch učinila důležitý krok vpřed

Již 50 let posíláme do vesmíru náklad, satelity a lidi pomocí klasických raket, ale co kdyby existoval jiný způsob? Americký start-up SpinLaunch zkoumá tyto možnosti a vyvíjí tzv. první kinetický kosmický nosný systém na světě, který nedávno dokončil svůj první zkušební let. Takzvaný orbitální urychlovač hmoty L100 společnosti SpinLaunch je určen k vynesení 200 kg nákladu na nízkou oběžnou dráhu.Společnost SpinLaunch si představuje budoucnost, kdy satelity a další náklady mohou startovat ze zemské atmosféry s nulovými emisemi. Toho chce dosáhnout pomocí obřího elektricky poháněného urychlovače, který dokáže snížit spotřebu paliva čtyřikrát a náklady desetkrát ve srovnání s tradičními raketovými starty. Kromě toho lze na oběžnou dráhu každý den vynést více užitečných nákladů, což by mohlo být cennou výhodou.Urychlovač SpinLaunch se skládá z vertikální vakuové komory ve tvaru obřího disku, o něco vyššího než Socha Svobody, která pomocí kabelu z uhlíkových vláken vrhá střelu rychlostí až 8047 km/h, což je mnohonásobek rychlosti zvuku, a poté ji vypustí skrz odpalovací trubici do vesmíru.Větší systém, orbitální urychlovač hmoty L100, by fungoval na podobném principu a je vyvíjen pro vypouštění družic o hmotnosti až 200 kg. Společnost uvádí, že pokroky v elektronice, které umožňují použití relativně malých kondenzátorů, integrovaných obvodů a rezistorů, umožňují posílit tyto komponenty tak, aby přežily přetížení ve vysokorychlostní rotační komoře, a její testy prokázaly, že satelitní systémy jsou schopny takovým podmínkám odolat.Podobných výzkumných projektů již bylo mnoho, například společná americko-kanadská iniciativa nazvaná Projekt Harp v 60. letech 20. století, jejímž cílem bylo vynášet rakety na oběžnou dráhu pomocí masivního kosmického děla. O podobný projekt se zajímal také projekt Babylon iráckého prezidenta Saddáma Husajna, který byl zastaven, když byl hlavní inženýr zavražděn.Než se takové starty do vesmíru bez klasického raketového pohonu stanou realitou, je třeba ještě hodně práce, ale minulý měsíc udělala společnost SpinLaunch důležitý krok vpřed. Společnost SpinLaunch 22. října dokončila na své základně Spaceport America v Novém Mexiku první zkušební let, při němž úspěšně vypustila prototyp suborbitálního urychlovače, který dosáhl nadzvukové rychlosti a byl vrácen k opětovnému použití.Video - SpinLaunch Suborbital TestDalší zkušební lety jsou plánovány na rok 2022 s různým užitečným zatížením a při různých rychlostech startu.První kinetický start SpinLaunch pro komerčního zákazníka se plánuje na konec roku 2024.zdroj: satkurier.pl + SpinLaunchredakce