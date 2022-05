ČT bude šetřit. Propustí zaměstnance, skončí ČT3 a omezí sport

DNES!

▲ Obr č. 1 - Na obrazovky ČT3 se v době pandemie vrátily hlasatelky (foto: ČT)



Stěžejní podíl nákladů na provoz ČT3 představují provozní náklady, zejména odměny autorům a výkonným umělcům za znovuuvedení díla (tzv. reprízné). Dále výroba skrytých titulků a audiopopisů, dramaturgie programu nebo provoz odbavovacího pracoviště



Česká televize plánuje do roku 2024 škrty ve výši 910 milionů korun

Pořady z archivních fondů ČT budou sice zařazovány do vysílání ostatních kanálů, ale s daleko menší frekvencí. A to jak z dramaturgických, tak technologických důvodů. ČT tak přijde o platformu pro plnohodnotné vytěžování své archivní tvorby

Aktuální situace na trhu, kdy raketově rostou ceny energií, ceny surovin a také inflace si vyžádala změny ve fungování veřejnoprávního vysílatele. ČT provede škrty v jednotlivých částech svého provozu. Součástí redukčního balíčku je ukončení provozu programu ČT3 Stanice ČT3, která byla spuštěna na začátku pandemie, v březnu 2020 jako veřejnoprávní služba pro zranitelnou část populace - seniory. Této cílové skupině přinášela (a nadále přináší) pořady, které pocházejí ze zlatého fondu ČT, které byly natočeny ČT a tehdejší ČST. Jde o seriály, filmy, dokumenty, zábavní a hudební pořady, které se nehodí svým obsahem do vysílání stávajících programových okruhů ČT. A díky ČT3 dostává archív rozšířený prostor k vysílání.ČT3 skončí v lednu 2023. Konec této stanice oznámil generální ředitel České televize Petr Dvořák na dnešní tiskové konferenci. Bude to jediná změna, která diváky v letech 2023 až 2024 z pohledu počtu programů čeká. Další změny nevylučuje po roce 2024, kdy by mohlo dojít k dalšímu omezení počtu programů ČT. Vyjmenoval zejména programy ČT Sport, ČT2 a ČT art . K rušení ČT Déčka by přistupoval velmi nerad.," uvedla k provozu ČT3 veřejnoprávní televize.Uzavřením kanálu ČT3 za dva roky veřejnoprávní vysílatel ušetří 120 milionů korun.," dodala ČT.ČT3 byla původně zřízena jako dočasný kanál, který měl fungovat maximálně půl roku. Vysílací schéma bylo postupně rozšiřováno a charakter stanice se postupem času změnit na stálý programový okruh ČT.Škrty v provozu ČT souvisí s nedostatkem příjmů veřejnoprávního média. Hlavním zdrojem příjmů ČT jsou koncesionářské poplatky, které se od roku 2008 nezvýšily. Měsíční televizní poplatek je tedy stále 135 Kč. ČT volá po navýšení poplatků již několik let. Politici nechtějí přinejmenším v nejbližších dvou letech měnit její výši. Proto vznikl redukční balíček, který pomůže "osekat" veškeré provozní výdaje ČT.ČT bude reagovat na klesající reálnou hodnotu svých příjmů a bude propouštět zaměstnance. Ve druhé polovině roku 2022 opustí veřejnoprávního vysílatele až 50 zaměstnanců. Další vlna propouštění bude následovat během let 2023 a 2024, kdy se propouštění bude týkat až 200 lidí.Škrty v ČT se budou týkat i sportovního obsahu. Omezí se výroba sportovních pořadů a u nakoupených vysílacích právech, pokud to smlouva umožňuje, budou vysílací práva k některým zápasům nabídnuty formou sublicence dalším vysílatelům. Jde například o fotbalový šampionát v Kataru.Další úspory Česká televize plánuje v oblasti koprodukce nových filmů či výroby nových pořadů.redakce