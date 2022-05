Markíza Krimi bude u většiny operátorů

DNES!

▲ Obr č. 1 - Markíza Krimi krátce před startem (foto: TV Markíza)



Teší nás, že distribuční partneri pozitívne reflektovali na atraktívnu programovú ponuku našej novej stanice Markíza KRIMI. Celodenný prúd tých najobľúbenejších kriminálnych a detektívnych seriálov a filmov si tak bude môcť vychutnávať veľká väčšina zákazníkov platených televíznych služieb

▲ Obr č. 2 - Programové schéma Markíza Krimi (foto: TV Markíza)



Nový lineární televizní kanál skupiny Markíza bude od svého spuštění dostupný u většiny televizních operátorů. Jednání probíhají i s dalšími subjekty, aby Markíza Krimi byla dostupná co největšími počtu diváků.Přesně za týden v pondělí 6.6.2022 začne vysílat nová televizní stanice. Ta se zaměří na seriály a filmy s kriminální a detektivní tématikou. Skupina Markíza se dohodla na šíření svého nového programu s drtivou většinou nejdůležitějších kabelových, satelitních a IPTV operátorů.Zařazení programu Markíza Krimi do svých programových balíčků potvrdili následující operátoři:* Slovak Telekom (Magio TV, Magio Sat, Magio GO) Skylink , freeSAT)* Orange Slovensko (Orange TV)* DIGI Slovakia ( Nová Digi TV SK Program Markíza Krimi bude také v nabídce těchto společností a služeb:* Antik Telecom* O2 Slovakia* Satro* Slovanet* DSi Data* SledovanieTV* Lepšia.TV* Kuki TVa kolem 50 dalších středních a menších operátorů.,“ uvedl k tomu Matthias Settele, generální ředitel skupiny Markíza.Jednání stále pokračují se společností UPC Broadband Slovakia ohledně zařazení programu Markíza Krimi do její programové nabídky. Naopak Markíza Krimi nebude z kapacitních důvodů zařazena do placené terestrické televizní služby Plustelka, kterou provozuje společnost Towercom Úplně prvním pořadem na Markíze Krimi bude v pondělí 6. června 2022 v 8:30 hodin slovenská premiéra detektivního filmu "Agatha Christie: Hniezdo supov" (Crooked House), v němž hrají také Glenn Close a Gillian Anderson. Diváci se mohou těšit také na celosvětový hit "Kosti" nebo kultovní detektivní seriál "Slečna Marplová". Markíza Krimi však postupně přinese i premiéry úspěšných zavedených seriálů, jako jsou "Myšlienky vraha", "NCIS - Námorný vyšetrovací úrad" nebo "NCIS: Los Angeles", a také několik exkluzivních nových seriálů, například "Whiskey Cavalier".redakce