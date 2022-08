TA3 může spustit stanici TA3 Doku

DNES!

▲ Obr č. 1 - Diváci u televizní obrazovky (foto: SES)



Provozovatel slovenské privátní zpravodajské a informační televize TA3, společnost C.E.N., s.r.o., může spustit další programovou službu. Slovenský regulátor médií RVR (Rada pro vysílání a retransmisi) na svém středečním zasedání udělila licenci projektu TA3 DOKU.Licence na stanici TA3 DOKU platí pro celoplošné digitální vysílání. Program se může objevit v nabídkách kabelových, satelitních i internetových platforem.Jak již název stanice napovídáse zaměří na dokumentární filmy a pořady. Co konkrétně bude nabízet zatím není jasné.Po zpravodajské televizi TA3 to bude druhý program stejného provozovatele.Provozovatel TA3 se doposud zaměřoval na zpravodajství. Donedávna v tomto segmentu neměla konkurenci. Od konce února letošního roku provozuje veřejnoprávní vysílatel RTVS svůj kanál RTVS 24 a před startem je stanice JOJ 24 privátní skupiny JOJ. Vedle domácích zpravodajských stanic mohou diváci sledovat i řadu programů ze zahraničí - například českou ČT24, britskou BBC World News, americkou CNN International a řadu dalších.V segmentu free dokumentárních stanic by TA3 DOKU neměla konkurenci. Na slovenském trhu vysílá řada doku programů. Většina vysílá česky a jsou součástí placených balíčků televizních operátorů.redakce